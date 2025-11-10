https://noticiaslatam.lat/20251110/un-sesgo-sistemico-la-cadena-publica-britanica-esta-en-la-mira-por-manipulacion-informativa-1168326028.html

"Un sesgo sistémico": la cadena pública británica está en la mira por manipulación informativa

En un documental del programa Panorama —titulado "Trump: ¿Una segunda oportunidad?" y publicado una semana antes de las últimas elecciones presidenciales en el país norteamericano—, el medio transmitió escenas donde se ve a simpatizantes de Trump reunidos en un mitin mientras, de fondo, suena un discurso del mandatario.En el material, Trump dice que "caminará a su lado" (en referencia al Capitolio) y que "pelearán a muerte", para posteriormente mostrar a sus simpatizantes dirigiéndose al recinto.Sin embargo, el discurso fue modificado, ya que en ningún momento el presidente de EEUU dijo que acompañaría al ataque y, al contrario, declaró en dicho discurso que haría que "sus voces sean escuchadas de forma pacífica y patriótica". En aquel momento, se disputaba la victoria electoral con el demócrata Joe Biden, contra quien finalmente perdió. Este hecho se incluye en un reporte interno de la cadena británica filtrado por The Telegraph horas antes de la dimisión del director general de la cadena, Tim Davie, y de la directora de noticias, Deborah Turness.¿Qué dice el informe?El reporte interno que dio a conocer The Telegraph reporta varios casos en los que la BBC tergiversó o manipuló información que brindó al público, por órdenes o conocimiento de los altos directivos, incluido el propio Davie.El material de 19 páginas pone como ejemplo el documental de Trump y sostiene que la cadena hizo que el presidente "dijera cosas que en realidad no dijo", mientras acompañaba sus palabras con imágenes del inicio del asalto al Capitolio, cuando el discurso ocurrió horas antes y en otro sitio.Según el medio citado, en el informe se advierte que éste no es un hecho aislado y, al contrario, parece una práctica común en la BBC que se ha denunciado en distintas ocasiones, sin que los ejecutivos tomen cartas en el asunto.La exlocutora de BBC Radio, Liz Kershaw, confirmó que, durante sus casi 20 años de carrera en la empresa, tuvo que lidiar con este tipo de control editorial y de manipulación informativa.Según el documento interno, otras filiales de la BBC, como su servicio de noticias para Oriente Medio, han presentado casos de "censura efectiva" en coberturas relacionadas a la Franja de Gaza y en otros temas en los que los conductores cambian la información que los productores prepararon.Al anunciar su dimisión, Tim Davie reconoció que el informe publicado formaba parte de los motivos que lo hacían renunciar y reconoció que, durante su gestión, se "cometieron algunos errores" de los cuales asumía su responsabilidad.Por su parte, Deborah Turness reconoció que la polémica afectaba mucho a la cadena y, si bien admitió que se cometieron errores, consideró que es incorrecto afirmar que existe un "sesgo institucionalizado" en el medio.¿Alguien se hará responsable?Tras confirmarse la renuncia de Davie y Turness, el presidente Donald Trump los acusó de ser "periodistas corruptos" y "personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales".En su publicación de Truth Social, Trump lamentó que esto viniera de "un país extranjero" al que consideran un aliado, lo cual calificó como algo "terrible para la democracia".En Reino Unido, la clase política también reaccionó en contra de la cadena BBC, sobre todo por la cuestión del financiamiento público que recibe año con año. Entre ellos figura el exprimer ministro Boris Johnson, que calificó la noticia como "una desgracia"."Tenemos a la cadena nacional británica usando un programa de falsa bandera para decir falsedades tangibles sobre el aliado más importante de los británicos. ¿Alguien se hará responsable?", criticó Johnson.La renuncia de los directivos se da un día antes de que el presidente de la BBC, Samir Shah, testifique ante un comité parlamentario para rendir cuentas sobre el documental referido y la manipulación hecha a las palabras de Trump.Pese al escándalo, Shah respaldó a Davie y afirmó que la junta directiva también lo apoyaba y entendía la razón por la que decidió dejar el puesto."Acusaciones increíblemente graves"El 9 de noviembre, la ministra de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Lisa Nandy, calificó las acusaciones de "increíblemente graves". La BBC, por su parte, prometió ofrecer "una respuesta completa" al Comité de Cultura, Medios de comunicación y Deporte del Parlamento el 10 de noviembre.Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió a la BBC como "100% fake news" y como "una máquina de propaganda". Previamente, ya había acusado que la edición de la cadena británica al discurso de Trump era "deliberadamente deshonesta y selectiva". A inicios de 2025, el medio pidió disculpas por "graves deficiencias" en la realización del documental Gaza: How To Survive A Warzone, el cual fue "materialmente engañoso", según el regulador de medios de comunicación británico, ya que el narrador de dicho documental era hijo del exviceministro de Agricultura de Hamás.

