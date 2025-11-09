Rodrigo Paz presenta a su gabinete y promete un "capitalismo para todos" en Bolivia

El nuevo presidente Rodrigo Paz presentó al gabinete que lo acompañará hasta 2030, con un fuerte perfil técnico y empresarial. El flamante mandatario les marcó las líneas generales de trabajo y les avisó que sus funciones por el beneficio de Bolivia les tomará las 24 horas. También se dirigió a la nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá sancionar normativas sobre hidrocarburos, energías y litio, entre otros puntos.A diferencia del día de su asunción, cuando dio un mensaje de más de media hora, Paz ofreció un discurso concreto al establecer su gabinete. El presidente consideró que, por lo general, las personas toman las decisiones "más fáciles en la vida. Lo difícil es elegir lo que no te gusta, sabiendo que va a costar transformar Bolivia. Hemos elegido algo que, está claro, va a cambiar nuestras vidas", dijo a las y los ministros recién juramentados.Paz reiteró la trilogía que pronuncia desde su campaña: Dios, patria y familia. "Por Dios evidentemente estamos aquí. Y la familia va a sufrir mucho para que podamos cumplir con la patria, para que presentemos nuestro servicio a cada boliviano con humildad".El presidente también les indicó las "cuatro guías" en sus funciones: "Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia; Capitalismo para todos, lo que significa un modelo de producción; acabar con el Estado-tranca; e iniciar el proceso para distribuir 50-50 (entre los recursos del Gobierno central y de los gobiernos departamentales) para potenciar la economía desde las regiones".En este sentido, subrayó que su plan a largo plazo consiste en que Bolivia se conforme como un Estado federal, con mayor autonomía de los departamentos y menos gravitación del Gobierno central.El país se alista para recibir millones del exteriorEl equipo económico de Paz adelantó que se trabaja en un acuerdo para recibir hasta 4.000 millones de dólares directamente de la Reserva Federal de EEUU, en un préstamo similar al realizado semanas atrás al Gobierno del argentino Javier Milei, por 20.000 millones de dólares.A este monto se suman los 3.100 millones de dólares comprometidos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) a ejecutar en un programa quinquenal. Mientras tanto, continúa el diálogo con otras instituciones de crédito internacional.En el acto de asunción del gabinete estaba Samuel Doria Medina, quien en las elecciones del 17 de agosto obtuvo el 20% de votos con la Alianza Unidad. No le alcanzó para pasar al balotaje, pero ese 20% se traduce en una porción importante de legisladores en la Asamblea.El segundo en el balotaje del pasado 19 de octubre, Jorge Tuto Quiroga, estuvo en la jura de Paz del 8 de noviembre. El 17 de agosto el líder de la Alianza Libre obtuvo el 27% de votos, por lo cual casi un tercio de la Asamblea le responde. Junto con el 32% de Paz, concentran el 80% de asambleístas.Hasta el momento, Quiroga y Doria Medina sostuvieron que sus legisladores apoyarían a Paz en medidas dirigidas a reflotar la economía boliviana.Paz se dirigió a los asambleístas propios y ajenos: "Tienen que ser parte de la transformación, porque precisamos con premura la generación de cambios en Minería, Hidrocarburos, Seguridad jurídica, Evaporíticos. Necesitamos prontitud".Doria Medina dejó en claro que su tienda política apoyará al Gobierno. Y, de hecho, el ministro de la Presidencia de Paz, José Luis Lupo, fue candidato a la vicepresidencia con él en agosto pasado.El excandidato presidencial se mostró confiado en que "toda la esperanza que tiene el pueblo se traduzca en trabajo, en producción, en cambios. Rodrigo Paz tiene la esperanza del pueblo en sus manos", dijo a Sputnik al finalizar el acto, realizado en el Hall del Palacio Quemado.Doria Medina valoró las primeras horas de mandato de Paz, quien hasta el momento logró cumplir con su compromiso de traer combustible al país. Luego de este acto de posesión, el presidente se sumó a una de las caravanas de cisternas que llevan gasolina y diesel a las ciudades del país.Apoyo en la plazaMientras Paz ungía a su primer gabinete, en la plaza Murillo se juntaron militantes del nuevo presidente para transmitirle su apoyo. Llevaban las banderas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), también de Santa Cruz y de otros departamentos.Richard Gonzáles, del pueblo Guaraní, viajó dos días para llegar a la ciudad de La Paz. "Hemos venido a apoyar la posesión del presidente, estamos a favor del cambio de Gobierno. Creemos que es una persona de bien, que va a trabajar con toda la gente que queríamos el cambio", dijo a Sputnik.Paz adelantó que en los próximos días se reunirá con sectores políticos y sociales. El pueblo Guaraní quiere conversar con él. "Estamos en eso como organización del pueblo Guaraní. Estamos haciendo una carta para que podamos tener una reunión y nos escuche".La lista completa de las y los ministros de Paz se encuentra en este despacho.
El nuevo presidente Rodrigo Paz presentó al gabinete que lo acompañará hasta 2030, con un fuerte perfil técnico y empresarial. El flamante mandatario les marcó las líneas generales de trabajo y les avisó que sus funciones por el beneficio de Bolivia les tomará las 24 horas. También se dirigió a la nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá sancionar normativas sobre hidrocarburos, energías y litio, entre otros puntos.
A diferencia del día de su asunción, cuando dio un mensaje de más de media hora, Paz ofreció un discurso concreto al establecer su gabinete. El presidente consideró que, por lo general, las personas toman las decisiones "más fáciles en la vida. Lo difícil es elegir lo que no te gusta, sabiendo que va a costar transformar Bolivia. Hemos elegido algo que, está claro, va a cambiar nuestras vidas", dijo a las y los ministros recién juramentados.
"El Estado les obliga a estar disponibles las 24 horas de los siete días de la semana para Bolivia. Pido disculpas a sus familias, porque cada día será para Bolivia", agregó.
Paz reiteró la trilogía que pronuncia desde su campaña: Dios, patria y familia. "Por Dios evidentemente estamos aquí. Y la familia va a sufrir mucho para que podamos cumplir con la patria, para que presentemos nuestro servicio a cada boliviano con humildad".
El presidente también les indicó las "cuatro guías" en sus funciones: "Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia; Capitalismo para todos, lo que significa un modelo de producción; acabar con el Estado-tranca; e iniciar el proceso para distribuir 50-50 (entre los recursos del Gobierno central y de los gobiernos departamentales) para potenciar la economía desde las regiones".
En este sentido, subrayó que su plan a largo plazo consiste en que Bolivia se conforme como un Estado federal, con mayor autonomía de los departamentos y menos gravitación del Gobierno central.
"No será en este tiempo, pero sí en el futuro nos encaminaremos a un país federal, con plenas capacidades de sus regiones para aportar a la unidad, que solo se puede expresar en crecimiento y bienestar para las bolivianas y bolivianos", sostuvo Paz.
El país se alista para recibir millones del exterior
El equipo económico de Paz adelantó que se trabaja en un acuerdo para recibir hasta 4.000 millones de dólares directamente de la Reserva Federal de EEUU, en un préstamo similar al realizado semanas atrás al Gobierno del argentino Javier Milei, por 20.000 millones de dólares.
A este monto se suman los 3.100 millones de dólares comprometidos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) a ejecutar en un programa quinquenal. Mientras tanto, continúa el diálogo con otras instituciones de crédito internacional.
"Bolivia está a punto de recibir una ingente cantidad de recursos del exterior y voluntad de inversión en la patria. Sólo depende de nosotros darle acceso a esos dólares que quieren venir de afuera, inversiones para que de forma equitativa, con dignidad, con seguridad, gane Bolivia, gane el mundo, ganemos en el desarrollo de la patria", dijo Paz a sus ministros, así como a los legisladores recién asumidos.
En el acto de asunción del gabinete estaba Samuel Doria Medina, quien en las elecciones del 17 de agosto obtuvo el 20% de votos con la Alianza Unidad. No le alcanzó para pasar al balotaje, pero ese 20% se traduce en una porción importante de legisladores en la Asamblea.
El segundo en el balotaje del pasado 19 de octubre, Jorge Tuto Quiroga, estuvo en la jura de Paz del 8 de noviembre. El 17 de agosto el líder de la Alianza Libre obtuvo el 27% de votos, por lo cual casi un tercio de la Asamblea le responde. Junto con el 32% de Paz, concentran el 80% de asambleístas.
Hasta el momento, Quiroga y Doria Medina sostuvieron que sus legisladores apoyarían a Paz en medidas dirigidas a reflotar la economía boliviana.
Paz se dirigió a los asambleístas propios y ajenos: "Tienen que ser parte de la transformación, porque precisamos con premura la generación de cambios en Minería, Hidrocarburos, Seguridad jurídica, Evaporíticos. Necesitamos prontitud".
Doria Medina dejó en claro que su tienda política apoyará al Gobierno. Y, de hecho, el ministro de la Presidencia de Paz, José Luis Lupo, fue candidato a la vicepresidencia con él en agosto pasado.
El excandidato presidencial se mostró confiado en que "toda la esperanza que tiene el pueblo se traduzca en trabajo, en producción, en cambios. Rodrigo Paz tiene la esperanza del pueblo en sus manos", dijo a Sputnik al finalizar el acto, realizado en el Hall del Palacio Quemado.
Doria Medina valoró las primeras horas de mandato de Paz, quien hasta el momento logró cumplir con su compromiso de traer combustible al país. Luego de este acto de posesión, el presidente se sumó a una de las caravanas de cisternas que llevan gasolina y diesel a las ciudades del país.
"Es una buena noticia: está empezando a fluir la gasolina", dijo Doria Medina. Y consideró que este alivio se trasladará a la cotización del dólar, que en el mercado paralelo se conseguía a 13 pesos, mientras su precio oficial todavía es de 6,96. "Muy pronto el dólar (paralelo) va a estar a 10 pesos bolivianos. Esa es una señal de confianza del pueblo", evaluó.
Apoyo en la plaza
Mientras Paz ungía a su primer gabinete, en la plaza Murillo se juntaron militantes del nuevo presidente para transmitirle su apoyo. Llevaban las banderas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), también de Santa Cruz y de otros departamentos.
Richard Gonzáles, del pueblo Guaraní, viajó dos días para llegar a la ciudad de La Paz. "Hemos venido a apoyar la posesión del presidente, estamos a favor del cambio de Gobierno. Creemos que es una persona de bien, que va a trabajar con toda la gente que queríamos el cambio", dijo a Sputnik.
Paz adelantó que en los próximos días se reunirá con sectores políticos y sociales. El pueblo Guaraní quiere conversar con él. "Estamos en eso como organización del pueblo Guaraní. Estamos haciendo una carta para que podamos tener una reunión y nos escuche".
La lista completa de las y los ministros de Paz se encuentra en este despacho.
