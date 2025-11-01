Fracaso en la compra de patrullas oceánicas amenaza con ahondar la crisis marítima de Uruguay

Con una superficie marítima de 205.688 kilómetros cuadrados, Uruguay podría considerarse un país más oceánico que terrestre. Es que, en efecto, entre el Mar Territorial, la Zona Contigua, la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental, el país sudamericano tiene jurisdicción sobre una superficie marítima bastante mayor que los poco más de 176.000 kilómetros cuadrados de tierra.Sin embargo, el Estado uruguayo adolece desde hace décadas de serios problemas para controlar esos dominios, fundamentalmente debido a la falta de embarcaciones adecuadas de su Armada Nacional, o de una política que ponga este problema en primer plano.El experto recordó que, si bien Uruguay ha intentado ir "remendando" la falta de embarcaciones a partir de nuevas donaciones, no ha logrado vencer un rezago que lo deja lejos de poder controlar sus aguas correctamente. A pesar de sus costas y una plataforma marítima que supera su superficie terrestre, una cadena de malas decisiones y escasos presupuestos han dejado a Uruguay sin la capacidad de vigilar sus mares. En diálogo con Sputnik, el experto Julián González Guyer que el país sudamericano ha "subvalorado" la importancia de sus mares.
Con una superficie marítima de 205.688 kilómetros cuadrados, Uruguay podría considerarse un país más oceánico que terrestre. Es que, en efecto, entre el Mar Territorial, la Zona Contigua, la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental, el país sudamericano tiene jurisdicción sobre una superficie marítima bastante mayor que los poco más de 176.000 kilómetros cuadrados de tierra.
Sin embargo, el Estado uruguayo adolece desde hace décadas de serios problemas para controlar esos dominios, fundamentalmente debido a la falta de embarcaciones adecuadas de su Armada Nacional, o de una política que ponga este problema en primer plano.
"Es real que Uruguay nunca ha destinado demasiado esfuerzo a ese objetivo. Las naves que tradicionalmente usaba la Armada Uruguaya eran sobrantes de la Segunda Guerra Mundial donados por EEUU", dijo a Sputnik el politólogo uruguayo especializado en defensa y seguridad internacional Julián González Guyer.
El experto recordó que, si bien Uruguay ha intentado ir "remendando" la falta de embarcaciones a partir de nuevas donaciones, no ha logrado vencer un rezago que lo deja lejos de poder controlar sus aguas correctamente. En ese sentido, el analista remarcó que la anunciada compra de dos lanchas patrulleras oceánicas nuevas "era la primera iniciativa más o menos importante para tener instrumentos de control en el mar".
La adquisición de las dos embarcaciones no está, sin embargo, exenta de problemas. En 2023, el entonces ministro de Defensa uruguayo, Javier García, anunció la compra de dos buques tipo OPV (Offshore Patrol Vessel, por sus siglas en inglés) de 86,75 metros de eslora, 12,20 metros de manga y 3,60 metros de calado. Cada buque tendría, además, un cañón principal de 30 milímetros y un armamento secundario de 12,7 milímetros y una plataforma para helicópteros.
La operación, encargada al astillero español Cardama, significaría una inversión total de 82,2 millones de euros (unos 94,7 millones de dólares).
Sin embargo, las patrullas corren riesgo de nunca llegar al país. A comienzos de octubre, el actual Gobierno de Yamandú Orsi denunció irregularidades en torno a la garantía presentada por Cardama y anunció su intención de dejar sin efecto el contrato. Ante la posibilidad de que el Estado uruguayo hubiera sido estafado, Orsi y su equipo radicaron una denuncia penal contra la empresa.
Bajo presupuesto y poca importancia
Mientras los jerarcas del Gobierno de Orsi y representantes de la Administración anterior, a cargo de Luis Lacalle Pou (2020-2025) se responsabilizan mutuamente por el posible fracaso de la compra, Uruguay podría aumentar su incapacidad de controlar su mar.
Es que, a la falta de las patrulleras oceánicas, se suma que el país sudamericano ha tenido que dar de baja en los últimos años a varios buques que integran su ya menguada flota. Entre 2021 y 2022 la Armada dio de baja a las fragatas ROU 1 "Uruguay" y ROU 2 "Pedro Campbell", construidas en Francia en la década de 1960 y que Uruguay había adquirido a Portugal en 2008.
Además de una corta vida útil al servicio de la Armada uruguaya, las embarcaciones habían tenido un poco auspicioso bautismo: apenas un mes después de haber sido adquiridas, ambos buques chocaron entre ellas en Sudáfrica. El incidente no provocó daños graves, pero marcó el derrotero de embarcaciones que no son recordadas con heroísmo por los marinos uruguayos.
También en 2022, la nación sudamericana debió dar de baja otros dos patrulleros costeros y algunas lanchas. Las bajas se reemplazarían con la donación de tres buques ofrecidos por la Guardia Costera de EEUU, que todas maneras implicaban al país sudamericano el pago de más de 4 millones de dólares en reacondicionamiento, algo difícil de afrontar para las Fuerzas Armadas uruguayas.
Para González Guyer, la falta de presupuesto es el principal problema de la Armada uruguaya pero también evidencia que el país no ha dado a la custodia de sus mares la importancia adecuada. "Si algo se valora como importante, se le asignan los recursos necesarios. Hay una subvaloración de la importancia que tiene la custodia de ese ámbito de soberanía", reflexionó.
El experto recordó que, al interior de las Fuerzas Armadas de Uruguay, el Ejército "siempre ha sido la fuerza predominante", con un "mayor peso político" a la hora de reclamar presupuesto. Así, tanto la Fuerza Aérea uruguaya comola Armada Nacional han quedado "un poco relegadas" en una carrera que, a diferencia de lo que sucede con la fuerza de tierra, les exige equipamiento más costoso.
González Guyer, estudioso también de la participación uruguaya en las Operaciones de Paz de Naciones Unidas, añadió que la fuerza del mar también ha quedado postergada en este tipo de misiones. "El Ejército ha tenido como fuente de financiamiento las Operaciones de Paz pero la Armada y la Fuerza Aérea, con menos protagonismo en estas misiones, han recibido menos dinero de parte de Naciones Unidas", complementó.
"Uruguay es muy pequeño y su esfera de influencia marítima es apenas una franja si se la compara con Argentina o Brasil. De cualquier manera, siempre es importante que un país soberano cuente con instrumentos para defender y salvaguardar su esfera de soberanía", afirmó.
¿Hay narcotráfico en aguas uruguayas?
Ya desde el anuncio de la compra de las dos OPV, el Gobierno uruguayo había colocado a la "pesca ilegal" y al crimen organizado como las principales amenazas a enfrentar en sus aguas.
"Estos dos buques van a permitir a la Armada Nacional retomar su misión esencial, consistente en la custodia de nuestra soberanía nacional en el mar, del cuidado de nuestros recursos naturales, de evitar y reprimir, cuando sea necesario, actividades ilegales, la pesca ilegal, el crimen organizado, y retomar el control sobre todo en nuestro espacio marítimo", advertía en 2023 el entonces ministro García.
"Los mercados de consumo de las drogas que pasan por Uruguay no están tan cerca como para que exista un tráfico específico de embarcaciones que lleven la droga directo hacia ese mercado", señaló el analista.
En ese sentido, explicó que la presencia criminal en aguas uruguayas podría sí incluir a "pequeñas embarcaciones que lleguen hasta barcos de ultramar para cargar droga". Sin embargo, consideró que se trata de una actividad "muy costera" que podrían controlarse con "embarcaciones más pequeñas o aviones o helicópteros" capaces de actuar "en plazos más cortos".
