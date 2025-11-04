Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251104/vienen-los-primeros-comicios-desde-que-trump-asumio-el-poder-que-esta-en-juego-en-eeuu-1168150276.html
Vienen los primeros comicios desde que Trump asumió el poder: ¿Qué está en juego en EEUU?
Vienen los primeros comicios desde que Trump asumió el poder: ¿Qué está en juego en EEUU?
04.11.2025
Vienen los primeros comicios desde que Trump asumió el poder: ¿Qué está en juego en EEUU?

08:02 GMT 04.11.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Etiquetas de Yo voté en la oficina del Registro de Votantes del Condado de Orange en Santa Ana, California, el miércoles 29 de octubre de 2025. (Foto AP/Damian Dovarganes) - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Síguenos en
A casi un año de que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, más de la mitad de los estados celebrarán elecciones generales el 4 de noviembre.
Los resultados de las primeras elecciones generales del segundo mandato del político republicano serán interpretados por los vencedores como un importante rechazo o una rotunda aprobación de su agenda, según la prensa estadounidense.
Lo anterior se evidencia, sobre todo, en las contiendas para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, para alcalde en Nueva York y en la propuesta de California para rediseñar los límites de sus distritos.
Pero más de la mitad de los estados celebrarán elecciones. ¿Qué se vota en cada uno de ellos?
Elección a gobernador en Nueva Jersey: la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli buscan suceder al demócrata Phil Murphy. Sherrill se ha desempeñado como representante federal en cuatro ocasiones y fue piloto de helicópteros de la Armada. Ciattarelli fue asambleísta estatal y, en 2021, se quedó a tres puntos porcentuales de derrotar a Murphy.
Virginia: la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y la exrepresentante federal demócrata Abigail Spanberger esperan reemplazar al gobernador republicano Glenn Youngkin.
Según destaca la prensa del país norteamericano, al tratarse de las únicas elecciones a gobernador que se celebran el año siguiente de los comicios presidenciales, la contienda es vista tradicionalmente como un termómetro del sentir del electorado, ello respecto al partido en la Casa Blanca.

Desde 1973, todas las elecciones a gobernador han dado el triunfo, en uno o ambos estados, al candidato del partido opositor.

Cancillería mexicana exige investigación sobre muerte de migrante irregular en Chicago - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2025
Internacional
Redadas contra migrantes impulsarían participación de latinos en próximas votaciones, según medio
ayer, 06:34 GMT

Nueva York en la mira

En la contienda por dirigir la ciudad más grande del país, se enfrentan el legislador estatal demócrata Zohran Mamdani, el candidato independiente y exgobernador demócrata Andrew Cuomo, y el republicano Curtis Sliwa.
El ganador sustituirá al alcalde saliente Eric Adams, que buscó la reelección por el Partido Demócrata. Sin embargo, tras perder en las primarias, buscó lanzarse como independiente, pero en septiembre se retiró y manifestó su apoyo a Cuomo.
Previamente, Trump declaró que le gustaría que Adams y Sliwa se retiraran de la contienda, con el fin de derrotar a Mamdani.

Proposición 50 en California y el caso de Pensilvania

La iniciativa californiana es impulsada por el gobernador demócrata, Gavin Newsom. Este proyecto implementaría un nuevo mapa electoral para el Congreso, que podría cambiar el control de hasta cinco escaños de la Cámara de Representantes.
Según explica la prensa local, el plan responde a un nuevo mapa electoral de Texas, aprobado por los republicanos en agosto, para mantener el control de la cámara baja en las elecciones intermedias.
Otro caso especial es el de Pensilvania. Ahí, el electorado decidirá si mantiene a tres magistrados de la mayoría demócrata 5-2 en el tribunal.
De acuerdo con los expertos consultados por medios como Associated Press, el control partidista de la Corte podría tener fuertes implicaciones en las elecciones de 2028, toda vez que los magistrados podrían tener que pronunciarse sobre disputas electorales, como sucedió en 2020.
Si los tres magistrados demócratas son destituidos y el proceso para confirmar a sus sustitutos se estanca, la estructura del tribunal podría quedar 2-2. Además, las votaciones para cubrir las vacantes se celebrarían en 2027.
La Casa Blanca - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2025
Internacional
El tiempo corre: los efectos del cierre del Gobierno de EEUU son cada vez más graves
2 de noviembre, 07:51 GMT
Asimismo, los estadounidenses elegirán fiscal general de Virginia. En esta contienda, el republicano Jason Miyares pretende reelegirse, pero el demócrata Jay Jones busca disputar el cargo.
En Texas, 16 candidatos buscan ocupar un escaño en el Congreso tras la muerte del demócrata Sylvester Turner. Asimismo, el control del Senado de Minnesota y la Cámara de Delegados de Virginia será sometido a las urnas. Mientras que los demócratas de Nueva Jersey, defenderán su mayoría de 52 sobre 28 en la Asamblea General.
En tanto, la población de Maine emitirá su sufragio sobre asuntos relacionados con el voto, así como una ley para prevenir la violencia armada.
En Texas, además, estarán en juego enmiendas constitucionales sobre los derechos de los padres y la limitación del voto de los ciudadanos estadounidenses.
En Colorado y Washington serán sometidos a las urnas diversos proyectos estatales. Asimismo, Detroit, Pittsburgh, Jersey City y Búfalo elegirán nuevo alcalde. Mientras que, en Atlanta, Minneapolis y Cincinnati, los actuales alcaldes buscan reelegirse.
