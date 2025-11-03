Redadas contra migrantes impulsarían participación de latinos en próximas votaciones, según medio

https://noticiaslatam.lat/20251103/redadas-contra-migrantes-impulsarian-participacion-de-latinos-en-proximas-votaciones-segun-medio-1168127696.html

En lugares como California y Nueva Jersey, diferentes organizaciones promotoras del voto latino estiman que, contrario a lo que podría pensarse, la población latina sí saldrá a votar en persona el 4 de noviembre y no se dejarán intimidar por la posibilidad de ser arrestado en algún operativo migratorio.En estos estados, y en Virginia, a pesar de la preocupación de caer en alguna trampa, diferentes organizaciones estiman que existe el mismo nivel de intención del voto que en otras elecciones estatales."Es algo que estamos sintiendo día y noche [el miedo a las redadas del ICE], y nos provoca mucha tristeza", declaró a The New York Times el dueño de la tienda Todos Supermarket, Carlos Castro, ubicada en Woodbridge, Virginia.Además de los operativos del ICE, el cierre de Gobierno ha aumentado la molestia de la población, lo que se convierte en una motivación más para salir a votar.¿Qué puede pasar?A días de efectuarse estas elecciones, el Gobierno de EEUU decidió desplegar monitores del Departamento de Justicia en distintas casillas, sobre todo por las denuncias que han hecho republicanos acerca de posibles manipulaciones del voto adelantado y por correo, especialmente en lugares donde existe una mayoría de población latina y los funcionarios electorales no son estadounidenses.Pese a ello, tanto los demócratas como los activistas promotores del voto consideran que la vigilancia no inhibirá la participación."Somos Jersey. Llegaremos a las casillas. Ejerceremos nuestros votos. Y expresaremos nuestra voz", afirmó el alcalde de Passaic, en Nueva Jersey, Héctor Lora, sobre las acciones de monitoreo en esta ciudad donde el 60% de los residentes tienen origen latino.El tema del monitoreo ya generó enfrentamientos políticos, ya que algunos consideran que se trata de intimidación e incluso una trampa por parte de las autoridades del ICE para hacer operativos sorpresa el día de la elección.Ante los rumores, el ICE sostuvo que no tiene planeado ningún operativo durante la jornada electoral, pero advirtieron que si ven a un inmigrante sospechoso cerca de un centro de votación, lo detendrán.En Nueva Jersey, el Partido Republicano ha criticado la decisión de los miembros de la mesa de elecciones (demócratas) de impedir la instalación de cámaras en las casillas y en los almacenes de voto anticipado, a pesar del "reporte de irregularidades" como son voto duplicado o nombres inventados en las listas de votantes.En este contexto, el fiscal de California, Rob Bonta, adelantó que desplegarán un operativo de monitores para supervisar a los monitores del Departamento de Justicia que vigilarán las elecciones, con el fin de detectar posibles actos de interferencia electoral.La decisión se toma, además, tras las denuncias de algunos activistas que han denunciado vigilancia y acoso previo a la elección, bajo el pretexto del monitoreo federal. Este es el caso del presidente de Mi Familia Vota, Héctor Sánchez Barba, quien asegura que él y sus compañeros promotores del voto han sido seguidos y grabados por agentes migratorios."Personas han seguido a nuestros promotores, acosado a nuestros promotores, y ahora hay que agregar a los camiones del ICE sobre todo ello. Es algo en extremo preocupante", declaró Sánchez Barba a The New York Times.

