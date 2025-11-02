https://noticiaslatam.lat/20251102/el-tiempo-corre-los-efectos-del-cierre-de-gobierno-de-eeuu-son-cada-vez-mas-graves-1168105907.html

El tiempo corre: los efectos del cierre de Gobierno de EEUU son cada vez más graves

El tiempo corre: los efectos del cierre de Gobierno de EEUU son cada vez más graves

02.11.2025

Desde el 1 de octubre, el Gobierno de EEUU permanece cerrado y está cerca de superar los 35 días de cierre que se registraron durante el primer mandato de Donald Trump, el período más largo de suspensión de actividades.A un mes de que se declaró el cierre, medios como CNN advierten que la falta de recursos gubernamentales comenzará a mermar los apoyos de beneficencia social, como el programa de cupones de alimentos (SNAP) que beneficia a decenas de millones de personas que no encuentran cómo lidiar con la inflación.Otros programas como guarderías o de asistencia para cubrir los gastos de calefacción en plena temporada otoñal, podrían ser suspendidos en los primeros días de noviembre sin que se vea una respuesta clara.Dos jueces federales ordenaron a Washington a usar un fondo de emergencia de 5.300 millones de dólares para subsanar el programa SNAP, cuyo costo va de entre los 8.000 y los 9.000 millones de dólares. Sin embargo, la respuesta de la Casa Blanca fue una solicitud para conocer si existen otras vías para proporcionar dichos fondos, al igual que hizo para mantener la nómina de las Fuerzas Armadas y de seguridad.Más secuelas a la vistaLa afectación ya alcanza otros sectores como el turístico. De acuerdo la página de monitoreo FlightAware, desde el 30 de octubre se han retrasado más de 5.600 vuelos y otros 500 han sido cancelados a lo largo del país debido a la falta de personal, quienes llevan prácticamente un mes sin recibir su salario.Ante esta situación, y luego de una semana viajando a distintos lugares del mundo, el presidente Donald Trump emitió un comunicado en el pidió a los legisladores poner fin al cierre o, de lo contrario, podría tomar medidas más drásticas para evitar que sigan las afectaciones.Los líderes demócratas han hecho caso omiso de la petición. Exigen al mandatario estadounidense un compromiso firme de que no dejará de financiar el programa de salud pública, uno de los principales temas de discordia entre ambos partidos.Legisladores de ambos partidos comentaron a CNN que el plazo máximo para reanudar operaciones es en dos semanas, un lapso de tiempo que superaría por mucho los 35 días que estuvo cerrado el Gobierno en el primer mandato de Trump.Los líderes republicanos esperan que, después de las elecciones que se realizarán en distintos estados el 4 de noviembre, los demócratas cederán a la presión y aprobarán el presupuesto planteado por la Casa Blanca.Otros representantes del partido sostienen que se están logrando acuerdos para mantener, al menos por un año, el programa de salud pública, aunque otros demócratas refieren que no están dispuestos a aceptar este tipo de condiciones luego de un mes de negociaciones.Incluso, desde el Congreso, el Partido Demócrata ha solicitado una reunión entre sus principales líderes, los republicanos y el presidente Trump para lograr el desbloqueo parlamentario, sin éxito.El propio mandatario estadounidense reviró a esta propuesta pidiendo que se levante primero el cierre y después podrían sentarse a platicar.

