IA y Deepfakes: los desafíos de vivir en múltiples realidades a la vez

"El video era algo que los usuarios no ponían en duda. Una foto sí, hasta este punto, y con el auge de Photoshop, se popularizó en la jerga cotidiana: "A de ser 'photoshopeada'. Ya uno dudaba de alguna manera porque se sabía en el imaginario que cualquiera podía editar una foto. Pero con un video dices: "¿Cómo no le voy a creer si ahí está la persona? Habla como la persona, se mueve como la persona, hace los gestos de la persona, ¿cómo no creer en una deepfake?", afirma el especialista en infodiversidad de la UNAM.