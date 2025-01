https://noticiaslatam.lat/20250104/ingreso-de-9-paises-al-brics-como-socios-muestra-que-grupo-ofrece-un-paradigma-mas-inclusivo-1160238444.html

Ingreso de 9 países al BRICS como socios muestra que grupo "ofrece un paradigma más inclusivo"

Ingreso de 9 países al BRICS como socios muestra que grupo "ofrece un paradigma más inclusivo"

Sputnik Mundo

El ingreso oficial de Bielorrusia, Bolivia, Indonesia, Kazajstán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia y Uzbekistán al grupo BRICS como socios a partir del 1 de... 04.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-04T23:57+0000

2025-01-04T23:57+0000

2025-01-04T23:57+0000

internacional

brics

multilateralismo

occidente

global times

sur global

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/04/1158767272_389:935:2360:2043_1920x0_80_0_0_635924959972186780241f25ba9587e9.jpg

Con esta nueva expansión de los BRICS, el grupo no sólo gana mayor músculo económico sino también vuelve a confirmar su papel cada vez más fundamental en el avance de la creación de un mundo multipolar, asegura la publicación.En el artículo, Wang Youming, director del Instituto de Países en Desarrollo del Instituto Chino de Estudios Internacionales en Beijing, señala que la inclusión de estos nueve países como socios del BRICS resalta el creciente impulso del movimiento global para remodelar un orden internacional injusto e inequitativo, dándole un lugar prioritario a una zona históricamente relegada como el sur global."En respuesta a la creciente expansión de la familia de los BRICS, algunos medios de comunicación occidentales se han vuelto ansiosos, particularmente después de la Cumbre BRICS en Kazán. Por ejemplo, Voice of America dijo que la reunión 'ponía de relieve las aspiraciones geopolíticas y las rivalidades con Occidente'", resume el diario sobre el nerviosismo de Washington y sus aliados.Sin embargo, el Global Times explica que, pese lo que afirman ciertos medios de comunicación y políticos occidentales, los BRICS no tienen ninguna intención de confrontar.En ese sentido, el medio argumenta que la fuerza impulsora detrás de esta explosión de interés por los BRICS es "la creciente demanda de los países en desarrollo de un orden internacional más justo", algo lógico considerando que en las últimas décadas el mundo ha tenido que soportar cada vez más el peso de las acciones hegemónicas de las potencias occidentales. En marcado contraste, señala el medio, los países BRICS no sólo han logrado avances notables en su propio desarrollo, sino que también han prosperado gracias a tener como eje la colaboración y defendiendo la necesidad de un cambio hacia un sistema global multipolar. En ese sentido, continúa el medio, a través de la plataforma BRICS, el Sur Global puede liberarse de la tradicional presión geopolítica de "tomar partido" que los prive de más oportunidades y mejores condiciones, obteniendo una mayor autonomía en un mundo multipolar."Algunos medios de comunicación occidentales culpan del riesgo de división global a la expansión de los BRICS, sugiriendo que los países tienen que elegir entre unirse y cooperar con Occidente. Intentan estigmatizar a los BRICIS como un arma antioccidental. Sin embargo, un número cada vez mayor de países está reconociendo que el mecanismo no es lo que los medios occidentales han descrito", sentencia el diario.En ese sentido, la nota concluye señalando que los BRICS no han seguido el camino occidental de formar bloques exclusivos; en cambio, ha abierto un nuevo camino de diálogo y no de confrontación, basado en el principio de "asociación, no alineación".

https://noticiaslatam.lat/20250103/los-brics-al-incorporar-a-bolivia-y-cuba-busca-ampliar-sus-relaciones-con-los-paises-emergentes-1160222044.html

https://noticiaslatam.lat/20241227/rusia-y-china-son-garantes-de-la-estabilidad-estrategica-en-el-planeta-1160074242.html

occidente

sur global

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, multilateralismo, occidente, global times, sur global