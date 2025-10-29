https://noticiaslatam.lat/20251029/la-onu-llama-por-abrumadora-mayoria-a-levantar-el-embargo-economico-de-eeuu-sobre-cuba-1168008843.html

La ONU llama por abrumadora mayoría a levantar el embargo económico de EEUU sobre Cuba

La ONU llama por abrumadora mayoría a levantar el embargo económico de EEUU sobre Cuba

Sputnik Mundo

La Asamblea General de la ONU aprobó, con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, una resolución que pide poner fin a la política de sanciones... 29.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-29T15:45+0000

2025-10-29T15:45+0000

2025-10-29T16:27+0000

américa latina

cuba

eeuu

onu

política

asamblea general de la onu

bruno rodríguez

📰 bloqueo económico contra cuba

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/12/1143850044_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_95065c652083605cfe60df829d6c8b1d.jpg

La resolución, aprobada por trigésimo tercer año consecutivo, "insta una vez más a los Estados que han aplicado y siguen aplicando tales leyes y medidas a que adopten las acciones necesarias para derogarlas o invalidarlas lo antes posible".Entre los países que exigen el fin inmediato del bloqueo estadounidense sobre la isla están el resto de países del Consejo de Seguridad (China, Francia, el Reino Unido y Rusia), así como todos los países de los BRICS (Brasil, China, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, la India, Irán, Rusia y Sudáfrica).Los países que votaron en contra fueron: Washington ejerció fuertes presiones sobre numerosos países para "restar apoyos" a esa resolución, denunció el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.Durante las últimas semanas ha ocurrido un "brutal e inédito" despliegue de presiones por parte del Departamento de Estado de EEUU con el objetivo de forzar a naciones soberanas a cambiar su voto sobre la resolución, recalcó el jefe de la diplomacia cubana en su discurso en la Asamblea General.En las sesiones de la Asamblea, representantes de varios Estados, a nombre de organizaciones globales y regionales o en su capacidad nacional, abogaron por el cese del bloqueo y criticaron su impacto en el desarrollo socioeconómico de la isla. También coincidieron en que dicha política viola los derechos humanos del pueblo cubano y entorpece las relaciones del país caribeño con el resto del mundo.Desde 1992, la Asamblea General de la ONU ha aprobado por amplia mayoría el proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo contra Cuba.Según las autoridades cubanas, desde que Donald Trump asumió la presidencia de EEUU en enero pasado, las sanciones contra la isla se endurecieron, aumentó la persecución financiera y hay más trabas para adquirir combustible, medicinas y artículos de primera necesidad.

https://noticiaslatam.lat/20251028/bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-ha-llegado-a-niveles-verdaderamente-extraordinarios-dice-experto-1167961444.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, eeuu, onu, política, asamblea general de la onu, bruno rodríguez, 📰 bloqueo económico contra cuba