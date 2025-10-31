Noboa plantea instalar una base militar en Galápagos, una zona ansiada por EEUU

https://noticiaslatam.lat/20251031/noboa-plantea-instalar-una-base-militar-en-galapagos-una-zona-ansiada-por-eeuu-1168044541.html

31.10.2025

Si bien los ecuatorianos aún deben decidir en la consulta popular convocada para el 16 de noviembre si quieren eliminar la prohibición constitucional para el funcionamiento de bases militares extranjeras en el país, el presidente Daniel Noboa ya comenzó a detallar sus planes en caso de que el sondeo sea favorable a sus intenciones.Entrevistado en la emisora ecuatoriana Radio Centro, Noboa admitió la posibilidad de que se instale una base extranjera en la isla de Baltra, una superficie insular de 27 kilómetros cuadrados que forma parte del archipiélago de las islas Galápagos, ubicado sobre el océano Pacífico a más de 900 kilómetros de la costa ecuatoriana y conocido por su biodiversidad y un régimen especial de protección ambiental.Por eso, el jefe de Estado aclaró durante la entrevista que la posibilidad de instalar una base allí "no es para afectar Galápagos ni para regalar Galápagos" sino "para proteger" a las islas. Según el mandatario, instalar una base allí facilitaría "el control de la pesca ilegal" y "el control del narcotráfico" que se dirige a través del mar hacia México o EEUU.Un anhelo de larga dataSi bien no especificó que la base en Baltra sería estadounidense, el analista internacional Santiago Carranco señaló que existen argumentos para inferir que Noboa piensa en instalaciones norteamericanas en la isla. Consultado por Sputnik, el docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) dijo que la instalación de una base en las Galápagos es un anhelo de larga data en Washington.El analista señaló que el uso que China le ha dado al Canal de Panamá ha sido motivo de preocupación del actual Gobierno estadounidense desde su asunción, al que se suma la inquietud en Washington por la actividad del megapuerto de Chancay, construido por capitales chinos en la costa peruana.Bases que "solo sirven" a EEUUIrene León, socióloga ecuatoriana especializada en globalización, añadió por su parte para este medio que, a pesar de que se utilice el argumento del combate al narcotráfico, una base militar estadounidense en las Galápagos "solo sirve a los intereses geoestratégicos y expansionistas estadounidenses".En ese sentido, remarcó que asentarse en las Galápagos dará al "complejo militar industrial estadounidense" la posibilidad de ampliar su zona de control hacia el este, sumando la costa sudamericana a una región de control sobre el Pacífico que ya tiene vértices en las costas "de Australia, de la India y de Japón".Para León, los supuestos usos de una base en favor de intereses ecuatorianos señalados por Noboa no se sostienen en la realidad.En la misma línea, la analista afirmó que si el objetivo es combatir la presunta pesca ilegal, ya existen mecanismos legales para hacerlo y "no es necesaria la militarización de un país entero".León aseguró que "el involucramiento de Ecuador en planes bélicos de tal magnitud es un peligro en todos los campos", subrayando que el país ya atraviesa un proceso de militarización "que ha transformado al país en un territorio sin proyección de futuro".El régimen especial de GalápagosDebido a su riqueza natural, que incluye decenas de especies de animales que no se encuentran en otros sitios del planeta, la legislación ecuatoriana dispone de un régimen especial de protección que otorga a las islas el carácter de "parque nacional" y limita las acciones permitidas en el territorio.Para Carranco, el Gobierno de Noboa no debería estar habilitado a modificar este régimen para permitir las bases militares, desarmando una protección consagrada en la Constitución de 2008 por un "interés coyuntural" del actual Gobierno de Noboa.En ese marco, el especialista propone que, incluso si los ecuatorianos dan su voto para volver a permitir las bases militares, se establezca "un reglamento procedimental" que excluya a los parques nacionales y las Galápagos de posibles sedes de bases extranjeras. Para el académico, el presidente podría incluso incumplir la Constitución si su voluntad de colocar una base no respeta la protección ambiental de la zona.Carranco desestimó, en esa línea, los argumentos de que la isla de Baltra ya funcionó como una base militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, época en la que Washington ya se mostraba interesado en la zona como plataforma de protección del Canal de Panamá.León, por su parte, recordó que, como miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Ecuador firmó la declaración de América Latina y el Caribe como "territorio de paz", por lo que el interés de colocar una base militar en el territorio también violaría el compromiso asumido.

