https://noticiaslatam.lat/20250806/noboa-vuelve-a-llamar-a-ecuador-a-consulta-popular-que-hay-detras-de-las-nuevas-siete-preguntas-1165214215.html

Noboa vuelve a llamar a Ecuador a consulta popular: ¿qué hay detrás de las nuevas siete preguntas?

Noboa vuelve a llamar a Ecuador a consulta popular: ¿qué hay detrás de las nuevas siete preguntas?

Sputnik Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, busca fortalecer la concentración de poder en el Ejecutivo y asegurar un clima de "campaña constante" para disimular el... 06.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-06T23:35+0000

2025-08-06T23:35+0000

2025-08-06T23:35+0000

américa latina

ecuador

daniel noboa

💬 opinión y análisis

política

elecciones

consulta popular

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/18/1162713655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f39b2d598f8ba03f4a1603532b9cd8a6.jpg

Noboa volverá a convocar a los ecuatorianos a las urnas para una consulta popular que, al igual que en 2024, buscará asegurarse el respaldo popular para modificaciones a la Constitución entre las que se encuentran la habilitación de bases militares extranjeras en el país, reformas laborales y hasta la instalación de casinos en el país.El 5 de agosto, Noboa desveló a través de su cuenta de X las siete preguntas que la Administración incluirá en este ejercicio. Los cuestionamientos "le dan el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo", escribió el mandatario.Entre las consultas también aparecen varias dirigidas explícitamente a modificar la integración o naturaleza jurídica de organismos encargados de controlar al Ejecutivo. Así, Noboa propone reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional, que los miembros de la Corte Constitucional (CC) puedan ser llevados a juicio político o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un organismo creado por la Constitución de 2008 para "incentivar la participación ciudadana" y recibir denuncias por actos de corrupción.En diálogo con Sputnik, el abogado y analista político ecuatoriano Omar Sempértegui sostuvo que, a partir de las preguntas propuestas, "podemos inferir que el presidente quiere desnivelar el contrapeso de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y la CC, para tener menos limitantes legales que hasta el momento le impiden llevar su agenda a rajatabla y sin consenso". En ese sentido, advirtió que eso "podría erosionar aún más la endeble democracia ecuatoriana y sería un duro golpe a la institucionalidad nacional".Para Sempértegui, Noboa tiene una clara "finalidad electoral" detrás de la convocatoria, sabedor de que su imagen pública "se empieza a desgastar por todos los tropiezos que ha tenido él y su partido en la gestión de la crisis y, últimamente, por las fricciones que se han dado a raíz de la suspensión emitida por la Corte Constitucional".En efecto, en los últimos días, la Corte Constitucional suspendió varios artículos de algunas normas impulsadas por Noboa como la Ley Orgánica de Inteligencia o la Ley de Solidaridad Nacional, vetando varios artículos vinculados, por ejemplo, a la actuación encubierta de agentes de inteligencia o la posibilidad de otorgar indultos a agentes policiales y militares procesados por delitos cometidos en el combate al delito.El analista también consideró que sería "un error" eliminar el CPCCS, dado que se trata de "un órgano cuya función es sumamente importante en el juego de los contrapesos políticos".También consultado por Sputnik, el analista ecuatoriano Orlando Pérez profundizó en que, detrás de la eliminación de este órgano para traspasar sus funciones a la Asamblea Nacional, se encuentra la presunción del presidente de que podrá mantener bajo control a este tipo de fiscalizaciones, al mantener en la actualidad "una mayoría que le es favorable" al interior del legislativo.Distraer de los problemas de fondoPara Pérez, más allá de los cambios específicos propuestos por Noboa, el presidente ecuatoriano busca utilizar la consulta —anunciada por el Gobierno para el 14 de diciembre— para intentar revertir un "momento político" que se presenta como adverso tras algunas controvertidas medidas aplicadas en las últimas semanas, como el despido de 5.000 empleados públicos y la posibilidad de que sean muchos más antes de fin de año, de acuerdo a las exigencias de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) o la posibilidad de que el país vuelva a experimentar apagones en la segunda mitad del año.Para Sempértegui, Noboa necesita mantener vivo este clima electoral para asegurarse su popularidad y evitar que decaiga por los propios problemas de su Gobierno."Noboa está aprovechando su popularidad para avanzar con su agenda, pero también está utilizando el recurso de convocar a una consulta como parte de su estrategia electoral. De este modo se mantiene en campaña constantemente", afirmó el analista.Es que, según Sempértegui, el mandatario podría llegar incluso a modificar estas preguntas de aquí a diciembre y hasta agregar "una pregunta sobre la duración del período presidencial".De todos modos, las preguntas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que todavía podría inhabilitar algunas de ellas. El abogado recordó, en ese sentido, que las consultas de Noboa apuntan a modificar varios elementos introducidos por la Constitución de 2008, como la prohibición de las bases militares extranjeras, el trabajo por horas o la instalación de casinos, por lo que las preguntas deberán superar un "test de constitucionalidad".En esa línea, Pérez consideró que es probable que la Corte Constitucional impugne las propuestas relativas a reducir la cantidad de asambleístas o quitar el financiamiento a partidos políticos, dado que "cuando se trata de reformas de la estructura general del Estado", las propuestas deben pasar primero por la Asamblea Nacional y recorrer otros carriles institucionales.Efecto desgastePero, además, Noboa podría encontrarse con otro inconveniente: la dificultad para conseguir apoyo electoral en una contienda en la que no se presenta como la alternativa al correísmo, movimiento político liderado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).Si eso sucede, indicó el analista, Noboa podría tener una parada difícil el 14 de diciembre, ya que el efecto "desgaste" podría sumarse al casi 50% de votos que en las elecciones pasadas fueron a la correísta Luisa González o al candidato Leonidas Iza del partido indígena Pachakutik, minimizando las oportunidades de que las preguntas de Noboa superen el 50% de adhesiones. Para Pérez, el mandatario necesitará "una tremenda campaña publicitaria" si quiere revertir una pérdida de apoyos que, según el experto, ya se siente incluso entre sectores empresariales de la ciudad de Quito.

https://noticiaslatam.lat/20250805/eeuu-y-ecuador-refuerzan-su-vinculo-con-acuerdo-de-seguridad-1165150093.html

https://noticiaslatam.lat/20250722/apuesta-de-ecuador-por-la-energia-nuclear-implicara-tambien-una-decision-geopolitica-1164683792.html

https://noticiaslatam.lat/20250627/entre-china-y-eeuu-a-que-juega-el-presidente-de-ecuador-1163879427.html

https://noticiaslatam.lat/20250523/esfuerzo-de-noboa-para-atraer-la-atencion-internacional-a-su-asuncion-ha-tenido-cero-resultados-1162681382.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, daniel noboa, 💬 opinión y análisis, política, elecciones, consulta popular