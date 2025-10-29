https://noticiaslatam.lat/20251029/la-entrega-de-bonos-en-el-gobierno-de-noboa-se-usa-como-un-instrumento-electoral-senala-experto-1167984932.html

La entrega de bonos en el Gobierno de Noboa se usa "como un instrumento electoral", señala experto

Desde que llegó al poder, la entrega de bonos y transferencias monetarias a diferentes sectores ecuatorianos ha sido una característica de Noboa. La política ya incluyó pagos directos a transportistas, jubilados, pequeños comerciantes y pobladores de zonas vulnerables del país.El mecanismo dio muestras de acelerarse en 2025, un año en el que el presidente ecuatoriano afrontó las elecciones en las que fue reelecto y que culminará con una consulta popular en la que busca apoyo popular para varias de sus principales propuestas, como modificar la integración de órganos de contralor o habilitar bases extranjeras en el país.El medio ecuatoriano Primicias reportó que, solo entre enero y septiembre de 2025, el Gobierno de Noboa creó ocho nuevos bonos para atender a diferentes grupos sociales. Las ayudas económicas oscilan entre los 1.000 dólares del Bono Raíces que reciben, por ejemplo, agricultores en situación de pobreza y los hasta 1.800 dólares entregados a transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.Según estimaciones del medio, los nuevos bonos creados en 2025 representan al Estado un gasto de 755 millones de dólares anuales, una cifra que debe sumarse a los casi 1.700 millones por año que el país sudamericano ya entrega por bonos creados anteriormente.A eso, además, deberían sumarse un reciente anuncio del presidente: un programa denominado "Firmes con Noboa" que perfila la entrega de pagos de 1.000 dólares y facilidades crediticias a pequeños comercios considerados por el Gobierno como "víctimas" de los paros convocados por organizaciones indígenas y otros colectivos durante el último mes. El costo de ese programa rondaría, según el Gobierno, unos 50 millones de dólares anuales adicionales.Un instrumento electoralEn diálogo con Sputnik, el analista político y económico Pablo Iturralde consideró que lo sucedido en los últimos meses no es más que "la continuidad y la profundización" de una estrategia que Noboa había utilizado para asegurarse apoyos en las elecciones de febrero de 2025, apelando "al uso de recursos públicos y del aparato estatal para beneficiar al oficialismo".Andrés Chiriboga, experto en Sociología y Finanzas, dijo a Sputnik que la entrega de este tipo de bonos "es un mecanismo que se intensifica en ciertos momentos clave" y que ha sido acompañado incluso por "estrategias más burdas como disponer feriados nacionales más largos", como lo hecho a comienzos de octubre durante el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).Para el experto, esta forma de actuar encuentra antecedentes en el propio padre del actual presidente, el empresario bananero Álvaro Noboa, quien fue cinco veces candidato a presidente en cinco oportunidades y llegó a ser sancionado en 2013 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCA) por entregar víveres, colchones y otros artículos del hogar durante su campaña. Chiriboga señaló que, a diferencia de su padre, Daniel Noboa ha sumado "el uso del aparato estatal" a las dádivas que Álvaro Noboa ofrecía con su propia fortuna.Ambos analistas coincidieron en que la estrategia también incluye la decisión del jefe de Estado de adelantar el pago a los funcionarios públicos del "décimo tercer sueldo" de diciembre al 14 de noviembre, apenas dos días antes de la consulta popular convocada por el Gobierno. Noboa justificó la medida alegando que así "las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday" y buscó extender el adelanto hacia empresas privadas. Por lo pronto ya consiguió que algunos bancos y otras empresas se sumen a su idea.La "burbuja" de los bonosPara Iturralde, uno de los grandes problemas detrás de este tipo de acciones es la falta de planificación, que no solo puede comprometer las arcas públicas, sino que no asegura el desarrollo de las poblaciones a las que alcanza.En ese sentido, puso como ejemplo que no se aseguren contrapartidas por parte de los usuarios, como la exigencia de que las familias beneficiarias aseguren la concurrencia de sus hijos a la educación.Por si fuera poco, añadió Iturralde, la falta de una periodicidad clara de estas políticas expone a los beneficiarios a dejar de recibir los bonos en cualquier momento, según lo disponga el Gobierno Nacional. "Después de que les entregan los bonos se los pueden levantar, lo que podría causar un gran malestar social e impactar mucho en las expectativas de las personas", complementó.Por ese motivo, el analista advirtió que, si bien la entrega de los bonos suele asegurar un nivel de apoyo político, terminan funcionando muchas veces como "una burbuja" capaz de explotarle en la cara al propio Gobierno. "Esa espuma puede bajar muy rápido", advirtió.Un problema financiero a futuroTodo eso, además, va horadando las capacidades del Estado ecuatoriano de hacer frente a un déficit fiscal que, para finales de 2025, se estima en un 4,4% del PBI.Iturralde sostuvo que, más allá de los bonos, el problema de fondo del país sudamericano radica en que las flexibilizaciones del sistema financiero adoptadas por Noboa han favorecido "la fuga de capitales y el desgaste de reservas internacionales", algo que "va a poner en problemas al Gobierno durante el próximo semestre".Para Chiriboga, al mismo tiempo que entrega bonos, el Gobierno apuesta por "prioridades muy nocivas para la salud de la economía del país" como "beneficios tributarios para las élites en detrimento del gasto público", priorizar el pago de la deuda externa o "subsidiar la fuga de capitales mediante la liquidez liberada por los recortes".

