El nuevo Gobierno de Perú perfila una recomposición de sus lazos con México y Colombia

https://noticiaslatam.lat/20251030/el-nuevo-gobierno-de-peru-busca-recomponer-sus-lazos-con-mexico-y-colombia-1168018285.html

Sputnik Mundo

El nuevo canciller peruano Hugo de Zela adelantó su intención de recomponer las relaciones con México y Colombia tras los diferendos de la gestión de Dina... 30.10.2025, Sputnik Mundo

américa latina

perú

dina boluarte

méxico

colombia

💬 opinión y análisis

Desde su llegada al Gobierno, el nuevo presidente peruano, José Jerí, ha centrado su atención en combatir la crisis de seguridad que, entre otras cosas, favoreció la destitución de su antecesora Dina Boluarte. Sin embargo, la Administración que estará en funciones hasta julio de 2026 también puede significar un cambio en política exterior.Entrevistado por el medio peruano RPP, el canciller Hugo de Zela fue consultado por el futuro de la relación entre Perú y los Gobiernos de México y Colombia, dos países con los que la gestión de Dina Boluarte tuvo un vínculo conflictivo. Mientras Lima redujo sus relaciones con México en 2023 tras el cuestionamiento del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), también tensionó su vínculo con Colombia en 2025 por diferendos sobre la soberanía de la isla Santa Rosa."La voluntad de Perú es muy clara: queremos tener las mejores relaciones con todos los países de la región", dijo el funcionario, quien enfatizó su intención de avanzar "con pies de plomo" para retomar esos vínculos. "No queremos que esta discusión se haga pública y que eso dificulte las tratativas que queremos iniciar", comentó."América Latina es una sola"El experto afirmó que Perú y México tienen una relación "enlazada por historias y acercamientos culturales" y lamentó que el vínculo se deteriorada luego de que opiniones de López Obrador fueran consideradas por el Gobierno de Boluarte como "una injerencia de un país extranjero en la política interna de Perú".De hecho, durante la entrevista con RPP, el canciller De Zela afirmó que "es difícil entender la posición mexicana" —que comenzó a exigir visa a visitantes peruanos desde 2024— dado que, a su juicio, los últimos cambios de Gobierno en el país se dieron "de acuerdo a los cánones de la Constitución".Para Manco, la nueva Cancillería a cargo de De Zela puede ser una oportunidad para "voltear la página" con los gobiernos de México y de Colombia y que Perú reconstruya "una relación latinoamericana" durante los meses que la gestión de Jerí tiene por delante.El analista puso sobre la mesa además otro elemento por el cual la integración regional se vuelve fundamental para Perú: la importancia del Puerto de Chancay. En ese sentido, recordó que la terminal portuaria inaugurada a finales de 2024 para concentrar gran parte del comercio con China y otros países de Asia también es clave para que productos chinos lleguen desde Chancay al resto de Sudamérica.También consultado por Sputnik, el analista político José Carlos Requena coincidió en que "es recomendable" que Lima recomponga el diálogo con México y Colombia entre otras cosas por la importancia que las relaciones bilaterales con ambos países habían tenido en la Alianza del Pacífico.Una Cancillería "menos obsecuente"Para Requena, la llega de un diplomático de carrera como De Zela a la Cancillería representa la oportunidad de que una política exterior "menos obsecuente y menos concesiva de lo que habían sido las cancillerías que tuvo Boluarte”.El analista calificó a la expresidenta como "inexperta y particularmente caprichosa" que, de alguna manera, "tuvo la habilidad de someter a diplomáticos experimentados" a dirigir una política exterior menos profesional y más centrada en sus propios intereses. Para Requena, un ejemplo de eso estuvo en los "viajes innecesarios" cumplidos por la exmandataria o el "rol muy discreto" que cumplió Perú en organismos internacionales.Al respecto, Requena recordó que la Cancillería peruana se ha caracterizado tradicionalmente por un "no alineamiento" que había dado prestigio al país durante la Guerra Fría. Para el analista, esa tradición "se había visto un poco reducida" durante la gestión pasada y podría dar lugar a "un relanzamiento del pragmatismo" durante la nueva gestión.Asia y la India como alternativasEl nuevo Gobierno peruano parece, además, decidido a poner el foco mucho más en Asia y Oriente Medio que en otros mercados anteriormente tradicionales para el país sudamericano como EEUU o Europa.De Zela enfatizó, en ese sentido, en la importancia de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico, por sus siglas en inglés) como "un ámbito absolutamente fundamental para la política exterior y el comercio de Perú", ya que permite al país "una proyección hacia el área del mundo donde más está creciendo el intercambio comercial".En ese sentido, el nuevo canciller reconoció que el objetivo de su gestión es "abrir mercados para productos peruanos en otras zonas del mundo" debido a que "está siendo compleja la relación con EEUU" como consecuencia de "un sistema de recargos arancelarios para controlar el flujo de comercio".Si bien adelantó que el Gobierno peruano intenta hacer gestiones ante Washington "para insertar los productos peruanos de la mejor manera", De Zela aseguró que su objetivo es cerrar en los próximos meses un Tratado de Libre Comercio con India, dando cierre a una negociación iniciada meses atrás. El canciller afirmó que la India "es un mercado enormemente grande, con una gran capacidad de absorción de productos peruanos".El analista subrayó además que incrementar el intercambio con India puede permitir al país sudamericano beneficiarse del "desarrollo tecnológico" del gigante asiático, particularmente en materia de tecnologías de la información.

