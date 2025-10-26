https://noticiaslatam.lat/20251026/los-llamados-a-un-alto-el-fuego-en-ucrania-son-intento-de-ganar-tiempo-declara-lavrov-1167928161.html
Los llamados a un alto el fuego en Ucrania son un intento de ganar tiempo, declara Lavrov
Los llamamientos a un cese del fuego en Ucrania son un nuevo intento de ganar tiempo desde la óptica de Volodímir Zelenski, declaró el ministro de Asuntos... 26.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-26T18:23+0000
2025-10-26T18:23+0000
2025-10-26T18:33+0000
En sus palabras, los europeos "se esfuerzan para torcer los brazos" de la Administración de EEUU al demandar "solo" un alto el fuego inmediato."Ahora los europeos tratan de dominar en la agenda con su retórica del cese del fuego. Cambian su postura en función de lo que sucede en la línea del frente", subrayó.Enfatizó que es "injusto" preguntar cuándo Rusia aceptará un alto el fuego sin eliminar las causas profundas del conflicto.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
18:23 GMT 26.10.2025 (actualizado: 18:33 GMT 26.10.2025)
Los llamamientos a un cese del fuego en Ucrania son un nuevo intento de ganar tiempo desde la óptica de Volodímir Zelenski, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Agregó que Europa está cambiando su retórica sobre la crisis ucraniana dependiendo de la situación en el frente.
"Cuando ahora suenan los llamamientos a un cese del fuego, entendemos que, en efecto, simplemente quieren ganar tiempo otra vez. Esta lógica arraigada profundamente en la cabeza y la mentalidad de Zelenski es absolutamente evidente para cualquier observador objetivo", destacó en una entrevista con el canal húngaro de YouTube 'Ultrahang'.
En sus palabras, los europeos "se esfuerzan para torcer los brazos" de la Administración de EEUU al demandar "solo" un alto el fuego inmediato.
"Ahora los europeos tratan de dominar en la agenda con su retórica del cese del fuego. Cambian su postura en función de lo que sucede en la línea del frente", subrayó.
Enfatizó que es "injusto" preguntar cuándo Rusia aceptará un alto el fuego sin eliminar las causas profundas del conflicto
"Sería justo que uno diga a los ucranianos que restauren, sobre todo, los derechos lingüísticos, todos los derechos de las minoridades nacionales, porque está fijado en su Constitución", aclaró.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial
en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
