Los llamados a un alto el fuego en Ucrania son un intento de ganar tiempo, declara Lavrov

Los llamamientos a un cese del fuego en Ucrania son un nuevo intento de ganar tiempo desde la óptica de Volodímir Zelenski, declaró el ministro de Asuntos... 26.10.2025, Sputnik Mundo

En sus palabras, los europeos "se esfuerzan para torcer los brazos" de la Administración de EEUU al demandar "solo" un alto el fuego inmediato."Ahora los europeos tratan de dominar en la agenda con su retórica del cese del fuego. Cambian su postura en función de lo que sucede en la línea del frente", subrayó.Enfatizó que es "injusto" preguntar cuándo Rusia aceptará un alto el fuego sin eliminar las causas profundas del conflicto.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

