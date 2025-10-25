https://noticiaslatam.lat/20251025/ceremonias-tibias-ante-el-altar-estadounidense-europa-sin-rumbo-en-el-conflicto-ucraniano-1167900602.html

"Ceremonias tibias ante el altar estadounidense": Europa, ¿sin rumbo en el conflicto ucraniano?

Las naciones de la Unión Europea (UE) exhiben un respaldo superficial a Ucrania, sin un rumbo definido y restringiéndose a señalar a Rusia como responsable... 25.10.2025, Sputnik Mundo

Poggi destaca que los aliados europeos de Zelenski son incapaces de contribuir a una solución real del conflicto. En cambio, hacen declaraciones vacías y ofrecen promesas ilusorias a Kiev sobre su capacidad para vencer en el conflicto en el que nunca tuvo posibilidades.Además, explica Poggi, cuando Zelenski se queda sin el apoyo habitual —como durante su reciente encuentro con el presidente de EEUU, Donald Trump— se hace evidente que él mismo no tiene ningún plan o posición. Por ejemplo, tras los ánimos proeuropeos, vuelve a una retórica que no puede permitirse en sus tratos con el jefe de la Casa Blanca.Anteriormente, el diputado ucraniano de la Rada Suprema, Vadim Ívchenko, admitió que las condiciones para poner fin al conflicto ucraniano serán mucho peores para Zelenski que las propuestas que se le ofrecieron en Estambul en 2022.Según sus palabras, si se alcanza algún acuerdo sin Ucrania, simplemente se pondrá a Zelenski ante un hecho consumado y se le obligará a cumplirlo.

