La respuesta de Rusia a un ataque de Tomahawks en territorio ruso sería severa, si no abrumadora, advierte Putin
La respuesta de Moscú a un ataque con misiles de crucero de largo alcance Tomahawk en territorio ruso sería severa, si no abrumadora, advirtió el presidente de... 23.10.2025, Sputnik Mundo
donald trump
vladímir putin
internacional
rusia
eeuu
política
Además, catalogó las sanciones de EEUU como un acto hostil que no contribuye a fortalecer las relaciones entre Rusia y Estados Unidos."Si hablamos de la parte política, es evidente que se trata de un acto hostil hacia Rusia. Y no contribuye a fortalecer las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas han comenzado a recuperarse", declaró Putin a los periodistas.Asimismo, indicó que las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la suspensión de la reunión en Hungría, se refieren a aplazar la cumbre.El 16 de octubre tuvo lugar una conversación telefónica entre Putin y Trump. Con una duración de aproximadamente 2,5 horas, fue la octava llamada desde el inicio del mandato presidencial de Trump, que se convirtió en una de las más largas de este año. Al finalizar la comunicación, el mandatario estadounidense anunció una reunión con su homólogo ruso en la capital húngara, Budapest. Sin embargo, el 22 de octubre, el dirigente norteamericano informó que canceló una reunión prevista con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que se iba a realizar en esa ciudad.
donald trump, vladímir putin, rusia, eeuu, política
15:36 GMT 23.10.2025 (actualizado: 17:51 GMT 23.10.2025)
La respuesta de Moscú a un ataque con misiles de crucero de largo alcance Tomahawk en territorio ruso sería severa, si no abrumadora, advirtió el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ante los periodistas. Además, calificó de intento de escalada el posible suministro de misiles a Kiev.

"Es un intento de escalada, pero si se utilizan estas armas para atacar territorios rusos, la respuesta será muy severa, por no decir abrumadora", declaró el mandatario.

Además, catalogó las sanciones de EEUU como un acto hostil que no contribuye a fortalecer las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.
"Si hablamos de la parte política, es evidente que se trata de un acto hostil hacia Rusia. Y no contribuye a fortalecer las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas han comenzado a recuperarse", declaró Putin a los periodistas.
Asimismo, indicó que las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la suspensión de la reunión en Hungría, se refieren a aplazar la cumbre.
"Ahora veo que, tras esta declaración, el presidente de Estados Unidos ha decidido cancelar o aplazar esta reunión. Más bien, habla de aplazar esta reunión", declaró Putin.
El 16 de octubre tuvo lugar una conversación telefónica entre Putin y Trump. Con una duración de aproximadamente 2,5 horas, fue la octava llamada desde el inicio del mandato presidencial de Trump, que se convirtió en una de las más largas de este año.
Al finalizar la comunicación, el mandatario estadounidense anunció una reunión con su homólogo ruso en la capital húngara, Budapest. Sin embargo, el 22 de octubre, el dirigente norteamericano informó que canceló una reunión prevista con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que se iba a realizar en esa ciudad.
