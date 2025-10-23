https://noticiaslatam.lat/20251023/putin-sobre-las-declaraciones-de-trump-sobre-la-cumbre-en-hungria-mas-bien-se-trata-de-aplazar-la-1167834701.html

La respuesta de Rusia a un ataque de Tomahawks en territorio ruso sería severa, si no abrumadora, advierte Putin

Además, catalogó las sanciones de EEUU como un acto hostil que no contribuye a fortalecer las relaciones entre Rusia y Estados Unidos."Si hablamos de la parte política, es evidente que se trata de un acto hostil hacia Rusia. Y no contribuye a fortalecer las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas han comenzado a recuperarse", declaró Putin a los periodistas.Asimismo, indicó que las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la suspensión de la reunión en Hungría, se refieren a aplazar la cumbre.El 16 de octubre tuvo lugar una conversación telefónica entre Putin y Trump. Con una duración de aproximadamente 2,5 horas, fue la octava llamada desde el inicio del mandato presidencial de Trump, que se convirtió en una de las más largas de este año. Al finalizar la comunicación, el mandatario estadounidense anunció una reunión con su homólogo ruso en la capital húngara, Budapest. Sin embargo, el 22 de octubre, el dirigente norteamericano informó que canceló una reunión prevista con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que se iba a realizar en esa ciudad.

