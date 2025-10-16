https://noticiaslatam.lat/20251016/trump-anuncia-que-se-reunira-con-putin-en-hungria-para-intentar-poner-fin-al-conflicto-de-ucrania-1167618335.html
Trump anuncia que se reunirá con Putin en Hungría para intentar poner fin al conflicto de Ucrania
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunirán próximamente en Budapest, anunció el mandatario del país norteamericano... 16.10.2025, Sputnik Mundo
Además, destacó que al finalizar la llamada, acordaron una reunión de los asesores de alto nivel la próxima semana."El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'ignominiosa' entre Rusia y Ucrania", agregó Trump.La llamada telefónica entre los presidentes tuvo lugar casi dos meses después de su última conversación telefónica. La última vez que los mandatarios hablaron fue la noche del 18 al 19 de agosto, varios días después de la cumbre de Alaska. Esta es la octava conversación telefónica entre los jefes de Estado este año.
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunirán próximamente en Budapest, anunció el mandatario del país norteamericano tras una conversación telefónica con su homólogo ruso. Además, calificó la llamada de "muy productiva".
"Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, y fue muy productiva. El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos", escribió el mandatario en Truth Social.
Además, destacó que al finalizar la llamada, acordaron una reunión de los asesores de alto nivel la próxima semana.
"El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'ignominiosa' entre Rusia y Ucrania", agregó Trump.
La llamada telefónica entre los presidentes tuvo lugar casi dos meses después de su última conversación telefónica. La última vez que los mandatarios hablaron fue la noche del 18 al 19 de agosto
, varios días después de la cumbre de Alaska
. Esta es la octava conversación telefónica
entre los jefes de Estado este año.