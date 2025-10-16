https://noticiaslatam.lat/20251016/trump-anuncia-que-se-reunira-con-putin-en-hungria-para-intentar-poner-fin-al-conflicto-de-ucrania-1167618335.html

Trump anuncia que se reunirá con Putin en Hungría para intentar poner fin al conflicto de Ucrania

Trump anuncia que se reunirá con Putin en Hungría para intentar poner fin al conflicto de Ucrania

Sputnik Mundo

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunirán próximamente en Budapest, anunció el mandatario del país norteamericano... 16.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-16T17:24+0000

2025-10-16T17:24+0000

2025-10-16T17:30+0000

internacional

donald trump

rusia

eeuu

vladímir putin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167618176_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_0a387ad03b31f46a42188abb6ec582dd.jpg

Además, destacó que al finalizar la llamada, acordaron una reunión de los asesores de alto nivel la próxima semana."El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'ignominiosa' entre Rusia y Ucrania", agregó Trump.La llamada telefónica entre los presidentes tuvo lugar casi dos meses después de su última conversación telefónica. La última vez que los mandatarios hablaron fue la noche del 18 al 19 de agosto, varios días después de la cumbre de Alaska. Esta es la octava conversación telefónica entre los jefes de Estado este año.

https://noticiaslatam.lat/20250820/europa-se-ha-negado-a-dar-fin-al-conflicto-ucraniano-la-principal-razon-es-economica-1165650438.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, rusia, eeuu, vladímir putin