Las exportaciones de imanes de tierras raras de China a EEUU se desplomaron un 29%
© AP Photo / Rick BowmerEl telurio es uno de los elementos que conforman los materiales críticos y las tierras raras en el mundo (imagen referencial)
© AP Photo / Rick Bowmer
Síguenos en
La cifra proviene de datos publicados este 20 de octubre por la Administración General de Aduanas de Pekín y consignados por el diario 'South China Morning Post'.
Las exportaciones chinas de imanes de tierras raras a Estados Unidos sufrieron una fuerte caída del 29%, en medio de las crecientes tensiones comerciales entre ambos países debido a la política de aranceles establecida por Washington.
Los imanes de tierras raras son un producto estratégico, ya que son componentes cruciales utilizados en la fabricación de tecnologías de punta, incluyendo vehículos eléctricos, turbinas eólicas y diversos sistemas de defensa.
Los imanes de tierras raras son un producto estratégico, ya que son componentes cruciales utilizados en la fabricación de tecnologías de punta, incluyendo vehículos eléctricos, turbinas eólicas y diversos sistemas de defensa.
El declive en los envíos de estos materiales clave, en los que China domina la producción y el procesamiento mundial, se aceleró notablemente durante septiembre, un período que incluso precedió a la implementación de los nuevos y más estrictos controles de exportación de Pekín.
De acuerdo con el medio, esta caída es el resultado de una combinación de factores, incluyendo la creciente fricción política, las decisiones empresariales de diversificación de la cadena de suministro y una posible disminución de la demanda estadounidense ante la incertidumbre comercial por los aranceles.
De acuerdo con el medio, esta caída es el resultado de una combinación de factores, incluyendo la creciente fricción política, las decisiones empresariales de diversificación de la cadena de suministro y una posible disminución de la demanda estadounidense ante la incertidumbre comercial por los aranceles.
En respuesta al deterioro de las relaciones y al intento de Estados Unidos de asegurar su propio suministro de minerales críticos, el Gobierno chino ha intensificado sus propias medidas. Pekín ha implementado una serie de restricciones a la exportación de tierras raras, una estrategia que, según los analistas, le dará al gigante asiático una todavía mayor capacidad de negociación en futuras conversaciones con Estados Unidos.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.