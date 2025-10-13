Las dificultades en el comercio entre China y EEUU "son enteramente responsabilidad" de Washington
'Global Times' analizó la escalada de tensiones comerciales entre los dos países, luego que Pekín anunciara la restricción de venta de tierras raras y la Casa Blanca amenazara con imponer nuevos aranceles al 100%. "La posición de China es: no queremos una guerra comercial, pero no tenemos miedo de librarla si es necesario", señala el medio.
La nota subraya que la causa de las tensiones comerciales recae enteramente en EEUU, ya que las mismas se intensificaron tras la amenaza de Washington de imponer aranceles del 100% a China y controles a la exportación de software crítico, bajo la excusa de contrarrestar la regulación china de exportación de tierras raras.
"Las dificultades que actualmente enfrenta el comercio entre China y Estados Unidos son enteramente responsabilidad de la parte estadounidense", apunta el medio.
Según el medio chino, tan solo 20 días después de las conversaciones económicas y comerciales de septiembre en Madrid, Washington ha introducido una serie de nuevas medidas restrictivas contra China, interfiriendo sistemáticamente con el orden comercial normal y socavando la atmósfera de diálogo.
Las acciones unilaterales de EEUU han generado un fuerte golpe a la confianza del mercado global, despertando la preocupación de que las dos economías más grandes del mundo vuelvan a caer en una guerra comercial, apunta el medio. Si EEUU pide diálogo mientras intensifica las medidas coercitivas y el "acoso comercial", solo profundizará el déficit de confianza, advierten.
En ese sentido, el GT argumenta que China defiende sus medidas de control de exportación de tierras raras como una acción legítima, transparente y predecible, llevada a cabo para perfeccionar su sistema de control conforme a la ley y las regulaciones internacionales. La nación asiática señaló que estas medidas son necesarias para salvaguardar la seguridad nacional, reducir el riesgo de conflicto militar y prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, destaca que los productos de uso civil no están restringidos, por lo que no hay necesidad de reacciones exageradas por parte de EEUU.
Por el contrario, el editorial critica a Washington por hacer un uso excesivo del concepto de "seguridad nacional" y abusar de los controles de exportación para adoptar prácticas discriminatorias y medidas de jurisdicción de largo alcance contra China en un amplio rango de productos, como equipos y chips semiconductores.
Global Times concluye que la historia ha demostrado que la cooperación beneficia a ambos países y la confrontación les perjudica. China mantiene una postura abierta al diálogo basado en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, pero subraya que sus intereses fundamentales no son negociables.
Finalmente, el artículo insta a Washington a corregir sus prácticas erróneas con prontitud, honrar el consenso alcanzado entre los líderes de ambos países y proteger los resultados de las consultas.
Para ello, llaman a las autoridades estadounidenses a utilizar el mecanismo de consulta económica y comercial para gestionar las diferencias y preocupaciones mutuas mediante el diálogo, asegurando así un desarrollo estable, sólido y sostenible de la relación económico-comercial entre China y EEUU.
