Kiev cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.575 soldados en una jornada de combates
11:22 GMT 20.10.2025 (actualizado: 12:41 GMT 20.10.2025)
© AP Photo / Efrem LukatskySoldados ucranianos rinden sus últimos respetos a su camarada en un cementerio de Kiev, Ucrania, el 21 de febrero de 2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Lénino, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, informan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.575 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 510 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.
"Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que abastecían a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 142 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 3 bombas con kits de guiado, y derribó 129 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 91.329 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.586 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.604 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.624 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.418 vehículos militares especiales.
