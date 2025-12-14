https://noticiaslatam.lat/20251214/chile-celebra-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales--1169414936.html

Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

La nación chilena concurre a las urnas para definir quién será la presidenta o el presidente para el período de 2026-2030.

Los aspirantes a la Presidencia, Jeannette Jara, del Partido Comunista de Chile, y José Antonio Kast, Partido Republicano, disputan el balotaje.Sigue con Sputnik cómo transcurre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la nación suramericana.

