Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
La nación chilena concurre a las urnas para definir quién será la presidenta o el presidente para el período de 2026-2030. Según los datos del Gobierno de... 14.12.2025, Sputnik Mundo
Los aspirantes a la Presidencia, Jeannette Jara, del Partido Comunista de Chile, y José Antonio Kast, Partido Republicano, disputan el balotaje.Sigue con Sputnik cómo transcurre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la nación suramericana.
Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

15:21 GMT 14.12.2025 (actualizado: 15:27 GMT 14.12.2025)
Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Santiago, Chile, el 16 de noviembre de 2025.
Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Santiago, Chile, el 16 de noviembre de 2025. - Sputnik Mundo, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Esteban Felix
La nación chilena concurre a las urnas para definir quién será la presidenta o el presidente para el período de 2026-2030. Según los datos del Gobierno de Chile, se espera que más de 15 millones de personas vengan a sufragar durante la jornada electoral.
Los aspirantes a la Presidencia, Jeannette Jara, del Partido Comunista de Chile, y José Antonio Kast, Partido Republicano, disputan el balotaje.
Sigue con Sputnik cómo transcurre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la nación suramericana.
