Permitir que Kiev use armas estadounidenses para ataques de largo alcance sería una escalada, indica Trump

Autorizar a Kiev a utilizar armamento estadounidense para ataques de largo alcance supondría una escalada, reconoció el presidente de Estados Unidos, Donald... 17.10.2025, Sputnik Mundo

"Hablaremos de ello, tienes razón, sería una escalada", destacó Trump al ser preguntado sobre si se abordaría el tema de permitir a Kiev realizar ataques de largo alcance.Las Fuerzas Armadas de EEUU necesitan los misiles de crucero largo alcance Tomahawk, así como muchas de las demás armas que el Pentágono envía a Ucrania, agregó el dirigente. Asimismo, señaló que confía en las perspectivas de una solución al conflicto ucraniano y señaló que los acontecimientos "avanzan bastante bien". En su conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, se abordaron las vías para poner fin al conflicto, explicó. "Lograremos una resolución", enfatizó Trump. Además, manifestó que busca una "solución a largo plazo" para esta crisis.En cuanto a la prevista reunión personal entre los dirigentes de Rusia y EEUU, el jefe de la Casa Blanca calificó a Hungría como un lugar "seguro" para celebrar un encuentro. Al mismo tiempo, expresó su simpatía hacia el primer ministro húngaro, Viktor Orban. La conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, tuvo lugar el 16 de octubre y se convirtió en una de las más largas desde comienzos de 2025. Los mandatarios abordaron, entre otros temas, el conflicto en Ucrania. Al finalizar la llamada, Trump anunció su intención de reunirse con el líder ruso en la capital húngara, Budapest.

