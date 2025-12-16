Kúpiansk está bajo el control de las FFAA rusas
07:16 GMT 16.12.2025 (actualizado: 08:04 GMT 16.12.2025)
A pesar de los intentos de las tropas ucranianas de infiltrarse en Kupiansk, esta ciudad clave permanece bajo el control total de las FFAA de Rusia, reportan los medios rusos citando al servicio de prensa del grupo de fuerzas ruso Oeste.
"Grupos dispersos del enemigo están bloqueados en dos edificios del microdistrito Yubileiny. Todas las zonas están bajo el control de las tropas rusas. Gracias a las acciones coordinadas de los grupos de asalto del 121.º regimiento motorizado, las unidades del Ejército de Ucrania serán destruidas en breve", se precisó.
Además, se agregó que las tropas de Ucrania intentan cada día infiltrarse en la ciudad en pequeños grupos a través del cementerio, sufriendo pérdidas significativas.
Al mismo tiempo, informaron que en Kúpiansk fue neutralizado un grupo de mercenarios colombianos.
Kúpiansk es un centro logístico clave situado en el noreste de Ucrania. Su liberación garantiza la seguridad del flanco norte del frente y permite el rápido traslado de tropas y suministros del Ejército de Rusia.
