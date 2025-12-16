https://noticiaslatam.lat/20251216/rusia-toma-el-control-total-de-kupiansk-1169471393.html

Kúpiansk está bajo el control de las FFAA rusas

Kúpiansk está bajo el control de las FFAA rusas

Sputnik Mundo

A pesar de los intentos de las tropas ucranianas de infiltrarse en Kupiansk, esta ciudad clave permanece bajo el control total de las FFAA de Rusia, reportan... 16.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-16T07:16+0000

2025-12-16T07:16+0000

2025-12-16T08:04+0000

ucrania

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167973228_0:40:800:490_1920x0_80_0_0_5b42c0592a4ac11ff987aa400c07ee26.jpg

Además, se agregó que las tropas de Ucrania intentan cada día infiltrarse en la ciudad en pequeños grupos a través del cementerio, sufriendo pérdidas significativas.Al mismo tiempo, informaron que en Kúpiansk fue neutralizado un grupo de mercenarios colombianos.Kúpiansk es un centro logístico clave situado en el noreste de Ucrania. Su liberación garantiza la seguridad del flanco norte del frente y permite el rápido traslado de tropas y suministros del Ejército de Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20251215/1169442760.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto