¿Qué hay detrás de las plantas de energía construidas por los centros de datos para la IA?

Los proyectos de centros de datos para inteligencia artificial (IA) revelan una severa crisis energética por la que atraviesa Estados Unidos y que sólo se... 17.10.2025

Empresas como OpenAI, Oracle y xAI de Elon Musk se han visto obligadas a buscar fuentes alternativas (como el gas natural) para alimentar sus centros de datos ante la imposibilidad de conectarse directamente a la red eléctrica estadounidense.De acuerdo con estimaciones de la consultora ICF, este país debería ser capaz de generar 80 gigawatts de energía al año para atender la enorme demanda de energía que la IA requiere. Sin embargo, actualmente están construyendo una infraestructura que apenas les dará 65 gigawatts, pero que es capaz de brindar energía a dos ciudades del tamaño de Manhattan en tiempos de alta demanda.El fundador y ejecutivo en jefe de Bloom Energy, Kr Sridhar, dedicado a brindar pilas de combustible para empresas que tienen una alta demanda de energía, afirma que las empresas constructoras de centros de datos dieron por sentado que tendrían acceso a electricidad sin considerar las implicaciones que esto tiene.Según datos de medios como The Wall Street Journal, un solo centro de datos puede consumir la electricidad que usarían 1.000 tiendas Walmart, mientras que una búsqueda usando IA puede necesitar hasta 10 veces la cantidad de energía que requiere una simple búsqueda en Google.La crisis energética se agrava debido a que actualmente existen 522 centros de datos de hiperescala en EEUU, los cuales concentran el 55% de la capacidad global de procesamiento de información, de acuerdo con los cálculos de Synergy Research Group. La firma espera que para 2028 se sumen otros 280.Esta crisis energética ha sido reconocida por el propio Gobierno de EEUU, razón por la cual ha firmado varias órdenes ejecutivas para acelerar la construcción de centros de datos y la infraestructura de energía necesaria para su operación.Sin embargo, en los hechos, EEUU parece que no logra igualar a países como China que son su competidor directo en el mercado de la IA.El país asiático invirtió este año el doble que Washington para la construcción de plantas de poder y centros de almacenamientos de datos, con una capacidad de generación de energía de 429 gigawatts, según datos de la Agencia Internacional de Energía. En contraste, EEUU apenas construyó infraestructura para aumentar 50 gigawatts su capacidad de poder.La consultora ICF calcula que EEUU tendrá la capacidad de generar 80 gigawatts de nueva generación para 2027, lo que sería el doble de lo que ha entregado en los últimos cinco años. No obstante, la firma pronostica que ningún centro de datos podrá conectarse directamente a la red eléctrica, sino hasta después del 2030, ya que, además, también escasean los materiales necesarios para la construcción de cables eléctricos.

