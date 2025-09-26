México anuncia la inversión millonaria de una tecnológica de EEUU para centros de datos
La empresa estadounidense Cloud HQ invertirá en México 4.800 millones de dólares en centros de datos electrónicos de inteligencia artificial (IA) para compañías de infraestructura en los próximos años, informó el secretario federal de Economía del país, Marcelo Ebrard.
El objetivo de esta inversión es la construcción de un mega campus con seis instalaciones de cómputo crítico y almacenamiento en la nube, enfocado a servicios de Inteligencia Artificial (IA).
"Es una inversión de 4.800 millones de dólares que se va a llevar a cabo en los próximos años. Su sede va a ser en Querétaro y generará 7.200 empleos, 600 empleos directos de muy buen nivel", dijo el funcionario en conferencia de prensa conjunta con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el director de operaciones de Cloud HQ, Keith Harney.
El campus matriz de la compañía se construirá en un terreno de más de 50 hectáreas en ese polo industrial del centro del país, con el fin de operar como "carretera tecnológica" de servicios digitales para el desarrollo.
Ebrard explicó que algunas de las aplicaciones que la empresa ofrece incluyen "computación en la nube, inteligencia artificial de dispositivos conectados a internet y transmisión de video".
Los servicios contemplan, además, realidad virtual, comercio electrónico, aprendizaje automático, procesamiento de pagos, aprendizaje en línea, vehículos conectados autónomos, y respaldo digital para los servicios públicos.
"Prácticamente, todos los servicios en nuestra vida cotidiana van a estar conectados con ese tipo de centrales de datos de inteligencia artificial, bases de datos de clientes, todo está vinculado a los centros de datos", detalló Ebrard.
Por su parte, Harney anunció que el nuevo campus contará con seis centros de datos para ofrecer "infraestructura de datos para servicios a las empresas tecnológicas digitales más grandes del planeta". La empresa ha trabajado en México en años anteriores en proyectos digitales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
"La infraestructura crítica de los centros de datos requiere una alimentación eléctrica, y tras una importante inversión de capital, Cloud HQ se enorgullece en haber asegurado la energía inicial para alimentar los primeros 200 megavatios, de los 900 megavatios de carga eléctrica del campus", explicó el directivo de la firma.
