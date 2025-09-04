Mundo
Ayudar, no reemplazar: ¿Están los usuarios de IA satisfechos con sus resultados?
Ayudar, no reemplazar: ¿Están los usuarios de IA satisfechos con sus resultados?
Un estudio del banco ruso Sberbank mostró que los usuarios de inteligencia artificial (IA) recurren activamente a las redes neuronales, pero la satisfacción... 04.09.2025, Sputnik Mundo
La inteligencia artificial se utiliza con mayor frecuencia en la búsqueda de información, la generación de texto y la creación de imágenes y videos, subrayan los resultados del análisis."Nuestra idea principal no es que la inteligencia artificial deba reemplazar a los humanos, sino que pueda utilizarse para hacer mucho más", añade.
💬 opinión y análisis, foro económico oriental, inteligencia artificial
💬 opinión y análisis, foro económico oriental, inteligencia artificial

Ayudar, no reemplazar: ¿Están los usuarios de IA satisfechos con sus resultados?

09:11 GMT 04.09.2025 (actualizado: 14:11 GMT 08.09.2025)
Sesión "Diálogo Empresarial Rusia-India", Foro Económico del Este 2025
Un estudio del banco ruso Sberbank mostró que los usuarios de inteligencia artificial (IA) recurren activamente a las redes neuronales, pero la satisfacción con los resultados sigue siendo baja: menos del 40%, señala el experto en mercadeo y comunicación Vladislav Kreinin en el Foro Económico Oriental.

"Y aquí, en mi opinión, reside uno de los puntos clave y, en principio, la clave de nuestro debate. No es necesario conformarse con los resultados. De hecho, estas son oportunidades para la IA y la colaboración humana", destaca.

La inteligencia artificial se utiliza con mayor frecuencia en la búsqueda de información, la generación de texto y la creación de imágenes y videos, subrayan los resultados del análisis.
"Nuestra idea principal no es que la inteligencia artificial deba reemplazar a los humanos, sino que pueda utilizarse para hacer mucho más", añade.
