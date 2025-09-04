https://noticiaslatam.lat/20250904/ayudar-no-reemplazar-estan-los-usuarios-de-ia-satisfechos-con-sus-resultados-1166271070.html
Ayudar, no reemplazar: ¿Están los usuarios de IA satisfechos con sus resultados?
Ayudar, no reemplazar: ¿Están los usuarios de IA satisfechos con sus resultados?
Sputnik Mundo
Un estudio del banco ruso Sberbank mostró que los usuarios de inteligencia artificial (IA) recurren activamente a las redes neuronales, pero la satisfacción... 04.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-04T09:11+0000
2025-09-04T09:11+0000
2025-09-08T14:11+0000
💬 opinión y análisis
foro económico oriental
tecnología
inteligencia artificial
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/08/1166272902_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c745be18143e4b518940230032d4a85.jpg
La inteligencia artificial se utiliza con mayor frecuencia en la búsqueda de información, la generación de texto y la creación de imágenes y videos, subrayan los resultados del análisis."Nuestra idea principal no es que la inteligencia artificial deba reemplazar a los humanos, sino que pueda utilizarse para hacer mucho más", añade.
https://noticiaslatam.lat/20250905/representantes-de-mas-de-70-paises-participan-en-el-foro-economico-oriental-declara-putin-1166161944.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/08/1166272902_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7227ec29ffa5f9145231db007a846cf9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
💬 opinión y análisis, foro económico oriental, inteligencia artificial
💬 opinión y análisis, foro económico oriental, inteligencia artificial
Ayudar, no reemplazar: ¿Están los usuarios de IA satisfechos con sus resultados?
09:11 GMT 04.09.2025 (actualizado: 14:11 GMT 08.09.2025)
Un estudio del banco ruso Sberbank mostró que los usuarios de inteligencia artificial (IA) recurren activamente a las redes neuronales, pero la satisfacción con los resultados sigue siendo baja: menos del 40%, señala el experto en mercadeo y comunicación Vladislav Kreinin en el Foro Económico Oriental.
"Y aquí, en mi opinión, reside uno de los puntos clave y, en principio, la clave de nuestro debate. No es necesario conformarse con los resultados. De hecho, estas son oportunidades para la IA y la colaboración humana", destaca.
La inteligencia artificial se utiliza con mayor frecuencia en la búsqueda de información, la generación de texto y la creación de imágenes y videos, subrayan los resultados del análisis.
"Nuestra idea principal no es que la inteligencia artificial deba reemplazar a los humanos, sino que pueda utilizarse para hacer mucho más", añade.
5 de septiembre, 04:25 GMT