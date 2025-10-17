https://noticiaslatam.lat/20251017/la-reunion-entre-putin-y-trump-no-debe-posponerse-senalan-desde-el-kremlin-1167644307.html

La reunión entre Putin y Trump no debe posponerse, señalan desde el Kremlin

La reunión entre Putin y Trump no debe posponerse, señalan desde el Kremlin

Sputnik Mundo

Las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre una posible reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, simbolizan un entendimiento compartido... 17.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-17T10:28+0000

2025-10-17T10:28+0000

2025-10-17T11:13+0000

internacional

vladímir putin

donald trump

eeuu

dmitri peskov

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/11/1167643722_0:292:2605:1757_1920x0_80_0_0_3098e21f332a1f7169e010dd8c63e18e.jpg

El portavoz del presidente ruso enfatizó que la decisión de elegir a Hungría como potencial lugar para la cumbre entre Rusia y EEUU fue tomada de manera conjunta por Moscú y Washington. "Esta es una comprensión común de que no hay que posponer nada para el largo plazo", declaró Peskov.Además, Peskov indicó que la cumbre Putin-Trump se preparará de manera gradual, dado que quedan pendientes numerosos asuntos. De acuerdo con el portavoz presidencial, el primer paso será la coordinación de detalles a nivel de ministros. El portavoz presidencial resaltó la postura soberana especial de Hungría, pese a su integración en la OTAN y la UE. La conversación telefónica entre Putin y Trump tuvo lugar el 16 de octubre. Con una duración de aproximadamente 2,5 horas, esta octava llamada, desde el inicio del mandato presidencial de Trump, se convirtió en una de las más largas de este año. Al finalizar la comunicación, el mandatario estadounidense anunció una reunión con su homólogo ruso en la capital húngara, Budapest.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, donald trump, eeuu, dmitri peskov, rusia