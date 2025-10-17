https://noticiaslatam.lat/20251017/la-reunion-entre-putin-y-trump-no-debe-posponerse-senalan-desde-el-kremlin-1167644307.html
La reunión entre Putin y Trump no debe posponerse, señalan desde el Kremlin
El portavoz del presidente ruso enfatizó que la decisión de elegir a Hungría como potencial lugar para la cumbre entre Rusia y EEUU fue tomada de manera conjunta por Moscú y Washington. "Esta es una comprensión común de que no hay que posponer nada para el largo plazo", declaró Peskov.Además, Peskov indicó que la cumbre Putin-Trump se preparará de manera gradual, dado que quedan pendientes numerosos asuntos. De acuerdo con el portavoz presidencial, el primer paso será la coordinación de detalles a nivel de ministros. El portavoz presidencial resaltó la postura soberana especial de Hungría, pese a su integración en la OTAN y la UE. La conversación telefónica entre Putin y Trump tuvo lugar el 16 de octubre. Con una duración de aproximadamente 2,5 horas, esta octava llamada, desde el inicio del mandato presidencial de Trump, se convirtió en una de las más largas de este año. Al finalizar la comunicación, el mandatario estadounidense anunció una reunión con su homólogo ruso en la capital húngara, Budapest.
La reunión entre Putin y Trump no debe posponerse, señalan desde el Kremlin
Las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre una posible reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, simbolizan un entendimiento compartido sobre la necesidad de no posponer las negociaciones, señaló el secretario de prensa presidencial ruso, Dmitri Peskov. Agregó que el encuentro podría tener lugar dentro de dos semanas.
"Podría tener lugar dentro de dos semanas o un poco más tarde. Existe un consenso general de que no se debe posponer nada", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov a la prensa.
El portavoz del presidente ruso enfatizó que la decisión de elegir a Hungría como potencial lugar para la cumbre entre Rusia y EEUU fue tomada de manera conjunta por Moscú y Washington.
"Esta es una comprensión común de que no hay que posponer nada para el largo plazo", declaró Peskov.
Además, Peskov indicó que la cumbre Putin-Trump se preparará de manera gradual, dado que quedan pendientes numerosos asuntos. De acuerdo con el portavoz presidencial, el primer paso será la coordinación de detalles a nivel de ministros.
"En una fase inicial, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, iniciarán la preparación del asunto. Primero mantendrán una llamada y se reunirán para examinar y desarrollar todos los puntos de la agenda", señaló.
El portavoz presidencial resaltó la postura soberana especial de Hungría, pese a su integración en la OTAN y la UE.
"Aquí, ciertamente, Hungría, siendo miembro tanto de la OTAN como de la UE, mantiene una posición especial respecto a su soberanía y la defensa de sus intereses nacionales", afirmó Peskov, subrayando que esto "sin duda despierta el respeto de Putin y Trump".
La conversación telefónica entre Putin y Trump tuvo lugar el 16 de octubre. Con una duración de aproximadamente 2,5 horas, esta octava llamada, desde el inicio del mandato presidencial de Trump, se convirtió en una de las más largas de este año. Al finalizar la comunicación, el mandatario estadounidense anunció una reunión con su homólogo ruso en la capital húngara, Budapest.
