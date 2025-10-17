https://noticiaslatam.lat/20251017/la-pieza-insustituible-por-que-el-petroleo-de-venezuela-es-fundamental-en-el-tablero-energetico-1167633766.html

La pieza insustituible: ¿Por qué el petróleo de Venezuela es fundamental en el tablero energético mundial?

La pieza insustituible: ¿Por qué el petróleo de Venezuela es fundamental en el tablero energético mundial?

Esta semana, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su intervención virtual en la Semana de la Energía en Rusia, volvió a...

En su exposición, Rodríguez subrayó además que "el sur global jugará un papel clave en el crecimiento económico y la demanda energética mundial", destacando no solo la posición estratégica del país sudamericano como potencia energética, sino también la necesidad de un nuevo modelo de cooperación entre naciones, alejado de la coerción y las sanciones unilaterales. Un discurso que contrasta con la persistente campaña de presión internacional, liderada por WashingtonLa intervención de la vicepresidenta de Venezuela encierra la clave para entender la pugna por el control de uno de los mayores tesoros energéticos del planeta. Pero, ¿qué está realmente en juego? ¿Por qué la nación sudamericana, a pesar de un férreo bloqueo económico, sigue siendo pieza fundamental en el tablero global?Para desentrañar la magnitud de lo que significa Venezuela para la seguridad energética mundial, Sputnik conversó con el ingeniero y experto petrolero venezolano, David Paravisini.Las potencialidades energéticasFrente a la percepción común que reduce el interés en Venezuela a su titánica reserva de crudo, Paravisini despliega un panorama histórico y técnico que revela una infraestructura de proporciones colosales, construida a lo largo de un siglo."A partir de una intensa actividad exploratoria y de producción de petróleo iniciada desde principios del siglo XX, las condiciones políticas impuestas a la nación venezolana por las corporaciones petroleras y el Departamento de Estado de EEUU, se realizaron enormes inversiones en la determinación de los volúmenes de petróleo en nuestro país, así como en la capacidad de refinación y almacenamiento", explicó el analista.Para el año 2000, una fecha crucial con la llegada del presidente Hugo Chávez, Venezuela ya había exportado más de 40.000 millones de barriles de petróleo liviano y mediano. Su capacidad de refinación instalada en el territorio nacional alcanzaba 1,3 millones de barriles diarios, a los que se sumaba un millón adicional de barriles de capacidad en refinerías propiedad de Venezuela en Curazao, Islas Vírgenes, EEUU y Europa.En cuanto a las reservas, las actividades exploratorias determinaron "la existencia de 300.000 millones de barriles de petróleo y más de 200 billones de pies cúbicos de gas, incluyendo crudos pesados y extrapesados". A esto, se añade una capacidad instalada en petroquímica de más de 4.000 toneladas anuales. El experto recalca que, aunque estas capacidades se han visto disminuidas por los "ataques dirigidos" y el "hurto" de instalaciones en el extranjero, la calidad de las reservas y la capacidad de los trabajadores hacen de Venezuela una pieza "insustituible e indispensable en la ecuación energética mundial".El despojo y las raíces de la disputa actualParavisini no elude el análisis histórico para explicar la fricción con las empresas estadounidenses. Relata cómo Venezuela se convirtió en un epicentro para las corporaciones globales debido a sus bajos costos de producción y cercanía a los mercados. Citó el emblemático pozo Los Barrosos en el estado Zulia (noroeste), que fluyó naturalmente por nueve días, arrojando aproximadamente un millón de barriles.A pesar de las riquezas generadas, señaló que "la población del país para finales del siglo XX vivía en los rangos de la miseria", con datos que indicaban que "el 80% de la población infantil en Venezuela estaba desnutrida o subalimentada". Las políticas implementadas a partir del año 2000, como el cambio de la Ley de Hidrocarburos y la caracterización de los crudos de la Faja del Orinoco como petróleo y no como bitúmenes, buscaron establecer una relación de intercambio justa."La dificultad en el logro de unas relaciones amistosas, de respeto e igualdad la genera, en primer lugar, la naturaleza imperialista del Gobierno de EEUU, que no tolera márgenes de libertad a ninguna actividad económica de su interés en Latinoamérica ni en el mundo, y en segundo lugar a la importancia, fundamental para el control y manejo de la economía mundial, mantener el dominio sobre los precios y el mercado energético mundial", sentenció Paravisini. Sobre el caso de Chevron, lo define como una excepción que "obedece a intereses propios de la economía de los EEUU".Guyana: un proyecto marginal en la mira geopolíticaFrente al reciente auge petrolero en la vecina Guyana, controlado mayoritariamente por la estadounidense ExxonMobil, el experto es categórico al minimizar su impacto real en los equilibrios globales."El proyecto Exxon en Guyana es absolutamente marginal, en términos de equilibrios energéticos y estabilización de los mercados mundiales de energía", aseguró. En cambio, interpreta su verdadero significado: "su implicación en la conspiración y [conflicto] contra Venezuela por esa corporación, en el afán de EEUU por apoderarse de una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo".Paravisini conecta los puntos de una estrategia global: "Las acciones de EEUU en ese sentido son a nivel global (...), al incentivar y mantener las guerras en Oriente Medio (...), penalizar a aquellos países que no adopten las medidas de coerción en contra de Venezuela, Rusia e Irán". La demanda mundial de energía, en permanente aumento, convierte el control de las grandes reservas en un objetivo de seguridad nacional para Washington.Los desafíos internosAsimismo, Paravisini identificó los retos más apremiantes para la industria petrolera nacional venezolana. El principal: "mantener la unidad interna ante las apetencias del poder imperial por las riquezas naturales". Esto se traduce en defender la propiedad estatal sobre los recursos del subsuelo, y la planificación soberana de su explotación.Para ello, propone un cambio de fondo: "la modificación del actual modelo de gestión petrolero, de carácter corporativo y de monopolización de la actividad productiva, a un modelo de gestión abierto a los distintos componentes de las fuerzas productivas, de defensa de la Nación y los actores organizados en los territorios".Este nuevo modelo, concluye, demanda "la participación especial de dirección en los procesos productivos de las trabajadoras y trabajadores de la industria petrolera, gasífera, refinadora y petroquímica", y debe inscribirse en el plan de desarrollo de la nación bajo la rectoría del Estado.

