Venezuela alerta que la agresión militar de EEUU afecta el mercado energético global

Venezuela alerta que la agresión militar de EEUU afecta el mercado energético global

La agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene implicaciones en el panorama energético... 15.10.2025, Sputnik Mundo

La vicepresidenta subrayó que su país lleva "ocho semanas bajo la amenaza militar de EEUU con un único objetivo fundamental que es apropiarse del petróleo, del gas, de las reservas inmensas que tiene Venezuela".En sus palabras, este no es el único desafío para la industria a nivel mundial, destacando que "el 26% de la producción de petróleo mundial está bajo sanciones y el 43% de las reservas mundiales están bajo medidas coercitivas ilícitas".La alta funcionaria alertó sobre el impacto de estas medidas en las inversiones futuras de los países sancionados y en la capacidad de cubrir la demanda energética global. Rodríguez también habló de nuevo orden mundial en formación, destacando que "ese nuevo mundo tiene una vanguardia en los países de los BRICS" y que "busca el respeto del derecho internacional, la cooperación, la complementariedad" y "no busca el control como lo ha conocido Occidente".Concluyó que este nuevo paradigma se opone a la pretensión occidental de "mandatar a los países del mundo irrespetando la Carta de las Naciones Unidas".El pasado 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.500 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, alegando una supuesta lucha contra el narcotráfico. El despliegue incluye varios buques militares, entre los que se cuentan tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear. Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EEUU en el Caribe.

