"Sin hidrocarburos no hay paraíso": Venezuela y su creciente recuperación económica

Un reciente artículo destacaba este logro, señalando que el país caribeño ha logrado mantener una tendencia de crecimiento sostenido en medio de diversas adversidades. Según Jorge Pérez Mancebo, economista y docente investigador de la Universidad Central de Venezuela, la clave para entender este periodo de crecimiento reside en la liberalización económica que ha experimentado el país en los últimos años. Este cambio estructural, aunque no formalizado en leyes, ha permitido un alivio en la economía, especialmente en sectores productivos como el comercio y la importación, que han mostrado signos de recuperación tras años de recesión severa, dijo. "Hubo un alivio, un desahogo, y permitió un poco descomprimir algunos de los elementos que la ataban y que la tenían sofocada. Se mantienen las medidas coercitivas unilaterales, pero Venezuela, así como otros países, han ido aprendiendo a manejarse por fuera del entorno de esas medidas y, por lo tanto, empieza a triangular, empieza a generar mecanismos que le permiten operar en el mercado internacional por fuera del ámbito de acción de esas medidas coercitivas o que nosotros llamamos comúnmente sanciones", apunta el experto.El papel de la empresa Chevron también ha sido fundamental en este proceso. La licencia otorgada a la compañía estadounidense ha permitido la incorporación de aproximadamente 200.000 barriles de petróleo al mercado estadounidense, lo que ha generado ingresos significativos para el país. Política fiscal y monetaria: un ajuste necesarioOtro pilar en la recuperación económica ha sido el ajuste fiscal y monetario implementado por el Gobierno. Pérez Mancebo destacó que la reducción drástica en los gastos gubernamentales y la disminución de la emisión de dinero por parte del Banco Central han sido cruciales para controlar la inflación. El soporte al dólar, tanto a través del Banco Central como de Chevron, ha sido una estrategia clave para mantener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, Pérez advierte que este enfoque también ha generado distorsiones en la economía, especialmente en la asignación de dólares a través de la banca, lo que podría llevar a desequilibrios en el futuro.Diversificación económica y exportacionesA pesar de los esfuerzos por diversificar la economía, Jorge Pérez Mancebo se muestra escéptico respecto a los avances en este ámbito. "En Venezuela, además de gas y petróleo, lo que realmente se exporta es chatarra, coque, aluminio bruto, y recientemente, café, cacao y camarones", comentó. Sin embargo, el economista enfatiza que estos sectores, aunque importantes para ciertos actores, no tienen un impacto significativo en la economía nacional.Por su parte, la inversión extranjera directa ha mostrado signos de recuperación, pero las condiciones para su sostenibilidad a largo plazo son inciertas. Según Pérez Mancebo, la Ley Antibloqueo, que sirve como marco legal para atraer inversiones, tiene limitaciones inherentes debido a su carácter excepcional y confidencial.El analista advierte que, aunque las condiciones actuales pueden ser propicias para inversiones a corto plazo, la falta de estabilidad legal y constitucional podría desalentar inversiones a largo plazo, especialmente en sectores clave como el petrolero. "El capital es muy miedoso, necesita garantías estables para su funcionamiento. Las condiciones actuales son favorables a corto plazo, pero para una inversión a 40, 50, 60 años, va a haber problemas para convencer a grandes empresas de que inviertan", puntualizó.El impacto de la deuda socialA pesar del crecimiento económico registrado, el impacto en la vida diaria de los venezolanos sigue siendo limitado. Según Pérez, los indicadores sociales y laborales no han mostrado una mejora significativa durante estos 13 trimestres. "El crecimiento del Producto Interno Bruto tarda varios periodos en llegar a la población. Aunque en la vida cotidiana se ha percibido cierta mejora, especialmente en el comercio, para que esto permee en el grueso de la estructura social, se requiere de un crecimiento sostenido por largo tiempo", explicó.Para Pérez Mancebo "la depresión con hiperinflación" que impactó en la sociedad venezolana tuvo sus válvulas de escape, una de ellas fue la migración.Pérez Mancebo es cauteloso respecto a las proyecciones económicas para los próximos años. Y aunque reconoce los avances logrados, advierte que mantener la tendencia de crecimiento será un desafío titánico: "Tenemos un ambiente de conflicto interno muy agudo, no resuelto, y un grupo de amenazas externas que dificultan el tránsito. Será muy difícil sostener este crecimiento de 13 trimestres. El tercer y cuarto trimestre de 2024 probablemente mostrarán indicadores menos favorables"- Pérez anticipa un 2025 complicado, con posibles retrocesos en los avances logrados. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que un proceso de negociación interna y externa pueda aliviar las tensiones y abrir un nuevo camino para el país. “Hay voluntades adentro y afuera para llegar a algún tipo de acuerdo, pero proyectar más allá de eso es arriesgado”, concluyó.

