La OTAN presiona a sus miembros para que compren a EEUU más armas para Ucrania, revelan medios de EEUU

La OTAN presiona a sus miembros para que compren a EEUU más armas para Ucrania, revelan medios de EEUU

Cerca de 20 naciones de la alianza han manifestado su voluntad de unirse a la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania, aumentando la presión sobre... 16.10.2025

La mayoría de los miembros de la OTAN declararon su disposición a apoyar el esquema liderado por el presidente de EEUU, Donald Trump, que utiliza fondos aliados para comprar armas estadounidenses para Ucrania.La publicación indica que Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Alemania y los Países Bajos han acordado aportar 2.000 millones de dólares a través de cuatro paquetes distintos de la iniciativa llamada Lista de Requisitos Priorizados de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés).El compromiso económico de las naciones aliadas facilita el envío del "equipo estadounidense crítico" a Ucrania, afirmó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la reunión de ministros de Defensa en Bruselas. Según el medio estadounidense, el creciente número de participantes en el programa incrementa la presión sobre los estados que aún no han respaldado la iniciativa, incluyendo a Reino Unido y Francia.Ahora "hay expectativas de una distribución justa de la carga, y aquellos que aún no han asumido compromisos deben hacerlo", declaró el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, agregando que depender solo de los países donantes actuales para obtener fondos adicionales "es insostenible a largo plazo".Sobre la expectativa de "una distribución justa de la carga" también habló el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, enfatizando que "la ayuda actual a Ucrania asegura nuestra propia seguridad".Se señala que España figura entre las naciones que ya sienten esta presión. Previamente, el país ibérico provocó indignación entre aliados al rechazar el aumento de gastos de la Alianza Atlántica en la cumbre de líderes en junio, pero ahora declara su disposición a unirse al programa PURL.En julio, el presidente de EEUU declaró que Washington está dispuesto a liberar reservas de armamento crítico que Ucrania necesita urgentemente, siempre que los aliados de la OTAN lo financien bajo el programa. PURL implica la extracción directa de armas de arsenales estadounidenses y el uso de fondos europeos para reponerlas, según un funcionario militar americano, además de contratos para suministros futuros de otro equipo y armamento.Como se menciona en la publicación, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, previamente era escéptico respecto a la ayuda militar estadounidense a Ucrania, reflejando la postura de Trump, pero en Bruselas elogió altamente el programa PURL, declarando a los aliados que sus "inversiones constantes y liderazgo son vitales para ayudar a Ucrania a defenderse y poner fin a este conflicto", según el artículo. Ahora, Washington quiere más.

