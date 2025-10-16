https://noticiaslatam.lat/20251016/el-reino-unido-y-ucrania-preparan-un-ataque-contra-el-gasoducto-turk-stream-declara-el-fsb-ruso-1167594385.html

El Reino Unido y Ucrania preparan un acto de sabotaje contra el gasoducto TurkStream, declara el FSB ruso

Además, coordinadores de las fuerzas especiales del Ejército británico SAS y de los servicios de inteligencia británicos MI-6 planearon una serie de ataques con drones contra el consorcio del gasoducto del Caspio, cuyos accionistas incluyen empresas de Rusia, Kazajistán y Estados Unidos, añadió.En sus palabras, hay datos fiables de que los atentados y los actos de sabotaje que se cometen en Rusia se llevan a cabo bajo el patrocinio de los servicios secretos británicos.Así, las fuerzas especiales británicas SAS participan directamente en las operaciones militares contra Rusia, enfatizó.Asimismo, los servicios secretos británicos estaban detrás de la operación Telaraña del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), realizada en junio contra aeródromos en las regiones rusas de Múrmansk, Irkutsk, Ivánovo, Riazán y Amur.A parte de eso, señaló que los servicios especiales de la OTAN están implicados en los incidentes con supuestos drones rusos en el espacio aéreo de la UE.

