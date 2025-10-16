https://noticiaslatam.lat/20251016/el-reino-unido-y-ucrania-preparan-un-ataque-contra-el-gasoducto-turk-stream-declara-el-fsb-ruso-1167594385.html
El Reino Unido y Ucrania preparan un acto de sabotaje contra el gasoducto TurkStream, declara el FSB ruso
El Reino Unido y Ucrania preparan un acto de sabotaje contra el gasoducto TurkStream, declara el FSB ruso
El Reino Unido, junto con Ucrania, está preparando un ataque contra el gasoducto TurkStream, declaró el director del Servicio de Seguridad ruso, Alexandr...
Además, coordinadores de las fuerzas especiales del Ejército británico SAS y de los servicios de inteligencia británicos MI-6 planearon una serie de ataques con drones contra el consorcio del gasoducto del Caspio, cuyos accionistas incluyen empresas de Rusia, Kazajistán y Estados Unidos, añadió.En sus palabras, hay datos fiables de que los atentados y los actos de sabotaje que se cometen en Rusia se llevan a cabo bajo el patrocinio de los servicios secretos británicos.Así, las fuerzas especiales británicas SAS participan directamente en las operaciones militares contra Rusia, enfatizó.Asimismo, los servicios secretos británicos estaban detrás de la operación Telaraña del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), realizada en junio contra aeródromos en las regiones rusas de Múrmansk, Irkutsk, Ivánovo, Riazán y Amur.A parte de eso, señaló que los servicios especiales de la OTAN están implicados en los incidentes con supuestos drones rusos en el espacio aéreo de la UE.
El Reino Unido y Ucrania preparan un acto de sabotaje contra el gasoducto TurkStream, declara el FSB ruso
06:05 GMT 16.10.2025 (actualizado: 07:27 GMT 16.10.2025)
El Reino Unido, junto con Ucrania, está preparando un ataque contra el gasoducto TurkStream, declaró el director del Servicio de Seguridad ruso, Alexandr Bortnikov.
"Disponemos de información sobre la preparación de sabotajes contra el gasoducto TurkStream por parte de los británicos en colaboración con los servicios especiales ucranianos", declaró Bortnikov.
Además, coordinadores de las fuerzas especiales del Ejército británico SAS y de los servicios de inteligencia británicos MI-6 planearon una serie de ataques con drones contra el consorcio del gasoducto del Caspio, cuyos accionistas incluyen empresas de Rusia, Kazajistán y Estados Unidos, añadió.
"Junto con el MI-6 [servicio de inteligencia británico], se planean incursiones de grupos de sabotaje ucranianos en las regiones fronterizas de Rusia, ataques a infraestructuras críticas, incluyendo el uso de drones, lanchas no tripuladas y buzos militares", comentó Bortnikov.
En sus palabras, hay datos fiables de que los atentados y los actos de sabotaje que se cometen en Rusia se llevan a cabo bajo el patrocinio de los servicios secretos británicos.
Así, las fuerzas especiales británicas SAS participan directamente en las operaciones militares contra Rusia, enfatizó.
Asimismo, los servicios secretos británicos estaban detrás de la operación Telaraña del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), realizada en junio contra aeródromos en las regiones rusas de Múrmansk, Irkutsk, Ivánovo, Riazán y Amur.
"Los servicios británicos se encargaron de la propaganda posterior, difundiendo en los medios informaciones falsas sobre los supuestos daños enormes causados y la 'autoría' exclusivamente ucraniana del ataque", destacó el funcionario.
A parte de eso, señaló que los servicios especiales de la OTAN están implicados en los incidentes con supuestos drones rusos en el espacio aéreo de la UE.
