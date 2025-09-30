https://noticiaslatam.lat/20250930/la-guerra-por-la-paz-eeuu-presenta-una-nueva-estrategia-militar---1167035769.html

"La guerra por la paz": EEUU presenta una nueva estrategia militar

"La guerra por la paz": EEUU presenta una nueva estrategia militar

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presentó una nueva estrategia militar de EEUU y calificó la guerra como la única misión del departamento, durante una... 30.09.2025, Sputnik Mundo

El titular prometió corregir "décadas de declive en el Ejército", culpando a políticos "estúpidos y temerarios"."Ya no habrá chicos con vestidos, un culto al cambio climático y las ilusiones de género. Eso se acabó", declaró.Hegseth también amenazó con asestar un "golpe devastador" a los enemigos, si se atreven a desafiar a EEUU. Afirmó que el país debe estar listo para "la guerra en defensa de la paz" y que el pacifismo es "peligroso e ingenuo". Destacó también que su país necesita fortalecer rápidamente su capacidad militar y aumentar sus tropas.El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA estadounidenses, Dan Cain, afirmó por su parte que el país vive "tiempos potencialmente peligrosos". Medios estadounidenses informaron esta semana que hay desacuerdos entre los líderes del Pentágono sobre la nueva estrategia de defensa, con algunos considerándola como "miope".

