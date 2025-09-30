https://noticiaslatam.lat/20250930/la-guerra-por-la-paz-eeuu-presenta-una-nueva-estrategia-militar---1167035769.html
"La guerra por la paz": EEUU presenta una nueva estrategia militar
"La guerra por la paz": EEUU presenta una nueva estrategia militar
Sputnik Mundo
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presentó una nueva estrategia militar de EEUU y calificó la guerra como la única misión del departamento, durante una reunión urgente con generales y almirantes estadounidenses.
defensa
eeuu
pete hegseth
donald trump
🛡️ fuerzas armadas
fuerzas armadas de eeuu
El titular prometió corregir "décadas de declive en el Ejército", culpando a políticos "estúpidos y temerarios"."Ya no habrá chicos con vestidos, un culto al cambio climático y las ilusiones de género. Eso se acabó", declaró.Hegseth también amenazó con asestar un "golpe devastador" a los enemigos, si se atreven a desafiar a EEUU. Afirmó que el país debe estar listo para "la guerra en defensa de la paz" y que el pacifismo es "peligroso e ingenuo". Destacó también que su país necesita fortalecer rápidamente su capacidad militar y aumentar sus tropas.El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA estadounidenses, Dan Cain, afirmó por su parte que el país vive "tiempos potencialmente peligrosos". Medios estadounidenses informaron esta semana que hay desacuerdos entre los líderes del Pentágono sobre la nueva estrategia de defensa, con algunos considerándola como "miope".
eeuu
"La guerra por la paz": EEUU presenta una nueva estrategia militar
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presentó una nueva estrategia militar de EEUU y calificó la guerra como la única misión del departamento, durante una reunión urgente con generales y almirantes estadounidenses. En este contexto, subrayó la urgencia de fortalecer la capacidad militar y aumentar las tropas de EEUU.
"La única misión del renovado Departamento de Defensa [renombrado por Trump como Departamento de Guerra] será combatir, prepararse para la guerra y vencer", afirmó Pete Hegseth al presentar la nueva estrategia militar de EEUU durante una reunión urgente con generales y almirantes estadounidenses.
El titular prometió corregir "décadas de declive en el Ejército", culpando a políticos "estúpidos y temerarios".
"Ya no habrá chicos con vestidos, un culto al cambio climático y las ilusiones de género. Eso se acabó", declaró.
Hegseth también amenazó con asestar un "golpe devastador" a los enemigos, si se atreven a desafiar a EEUU. Afirmó que el país debe estar listo para "la guerra en defensa de la paz" y que el pacifismo es "peligroso e ingenuo".
Destacó también que su país necesita fortalecer rápidamente su capacidad militar y aumentar sus tropas.
"Este momento urgente requiere más tropas, más municiones, más drones, más [sistemas antiaéreos] Patriot, más submarinos, más bombarderos B-21. Necesitamos más innovación, más inteligencia artificial en todo y anticiparnos a los acontecimientos, (...) debemos ser más fuertes y rápidos", aseveó Hegseth.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA estadounidenses, Dan Cain, afirmó por su parte que el país vive "tiempos potencialmente peligrosos".
"El riesgo global está aumentando. Nuestros adversarios ya no solo se están uniendo, están unidos, y nosotros debemos unirnos con la misma determinación y unidad. (...) Hay que estar listos para la guerra", aseguró.
Medios estadounidenses informaron esta semana que hay desacuerdos entre los líderes del Pentágono sobre la nueva estrategia de defensa, con algunos considerándola como "miope".
