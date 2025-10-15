https://noticiaslatam.lat/20251015/reduccion-del-32-de-homicidios-en-mexico-confirma-que-la-estrategia-de-seguridad-esta-funcionando-1167511786.html

La reducción del 32% de homicidios en México confirma que la "estrategia de seguridad está funcionando", estima un experto

El logro central del informe, enmarcado dentro de las varias rendiciones de cuenta presentadas por el actual Gobierno con motivo de su primer aniversario en el poder, fue la reducción del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos en el último año. Esta disminución se tradujo en pasar de un promedio de 86,9 homicidios diarios en septiembre del 2024 a 59,5 apenas doce meses después, lo que representa 27 homicidios menos por día. Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfatizó que septiembre pasado fue el que menor cantidad de homicidios registró en comparación con los de los últimos 10 años.Según Harfuch, uno de los colaboradores más cercanos de Sheinbaum desde su época como jefa de Gobierno de la capital mexicana, esta notable reducción es consecuencia directa de la implementación y coordinación de la llamada "Estrategia Nacional de Seguridad" que ha puesto en marcha la presidenta desde su asunción y que se fundamenta en cuatro ejes principales. Los pilares de la estrategia de seguridad federal son:El trabajo conjunto de estas entidades ha sido crucial para afectar las redes criminales y sus estructuras financieras, según ha dicho el secretario de Seguridad.Otros datos relevantes incluidos en el informe son la detención de 34.690 personas por delitos de alto impacto —incluyendo operadores clave de organizaciones criminales y objetivos prioritarios— y el aseguramiento de 17.283 armas de fuego, lo que ha limitado la capacidad de agresión en las calles. Con respecto al combate al narcotráfico, uno de los temas que el Gobierno de Sheinbaum ha hecho prioritario en su primer año, el informe señala que se incautaron de 283,5 toneladas de drogas, de las cuales más de tres millones fueron pastillas de fentanilo, y se destruyeron 1.564 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.A nivel estatal, la estrategia reforzó las operaciones coordinadas en las entidades con mayor incidencia delictiva, logrando fuertes reducciones a lo largo del país, más allá del signo político del gobernador a cargo de la entidad. Finalmente, el informe situó la disminución de los homicidios en un contexto más amplio de seguridad. El promedio de delitos de alto impacto diarios, siempre según los datos oficiales, se redujo en un 46%, alcanzando el nivel más bajo de la última década. En específico, se registraron caídas significativas en crímenes como el secuestro (-68,9%), el robo con violencia (-48,5%) y el feminicidio (-28,7%). El modelo capitalino de SheinbaumLa presidenta Claudia Sheinbaum ha celebrado en múltiples ocasiones la reducción de los homicidios dolosos, destacando estas cifras como el principal logro de su estrategia de seguridad tanto a nivel nacional como durante su gestión previa en la Ciudad de México. En ese sentido, la mandataria subrayó días atrás que esta baja representa un número concreto de vidas salvadas diariamente y que es un reconocimiento al trabajo coordinado de todo el Gabinete de Seguridad, calificando el logro de "muy significativo".Como candidata presidencial, Sheinbaum constantemente destacó de su gestión en la CDMX la reducción de más del 50% en los delitos de alto impacto y una disminución de alrededor del 51% en el homicidio doloso entre 2019 y 2024. Durante su campaña para la Presidencia, argumentó que su modelo de seguridad, que prioriza la inteligencia, la investigación y la atención a las raíces sociales de la violencia, era replicable a nivel nacional y que podía ser tan exitoso a lo largo y ancho del territorio como lo había sido en la Ciudad de México.Elogios e interrogantesMientras varios expertos celebran esta reducción significativa en los homicidios dolosos, otros exhiben cierto escepticismo sobre la interpretación de estas cifras. Uno de los señalamientos más recurrentes es que los números oficiales, que provienen de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales, podrían estar sujetas a subregistro o a la reclasificación de delitos. Relacionado con lo anterior, uno de los debates más sensibles y recurrentes es el posible subregistro de víctimas de homicidio debido a la presencia de fosas clandestinas en el territorio mexicano. Los hallazgos de cuerpos en entierros ilegales, que son resultado de la violencia del crimen organizado, podrían no estar siendo contabilizados de manera inmediata o correcta dentro de la estadística oficial de homicidio doloso al momento del reporte.Si los cuerpos encontrados son reportados como "restos" o "hallazgos" y no se ligan a una carpeta por homicidio en el periodo de tiempo analizado, esto generaría un registro menor en la estadística oficial.Esa es la opinión de Alberto Guerrero Baena, consultor mexicano especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, quien le dijo a Sputnik que dado que el número de desaparecidos es un "pozo negro" imposible de precisar con exactitud, decir que la estrategia contra la violencia esté funcionando es "relativo"."Si bien los homicidios culposos puedan estar bajando, los criminales [del] narco han encontrado otras maneras de matar, deshacerse de sus víctimas y no dejar rastros, haciendo la cuantificación de estos hechos más difícil", señala el experto, quien apunta que según todos los registros oficiales las desapariciones han aumentado.Por su parte, Adrián Palomino, analista político egresado en la Universidad de Lima afincado en México, le dijo a Sputnik que la reducción de los homicidios en México confirma que la "estrategia de seguridad de Sheinbaum está funcionando"."También hay que tener en cuenta que Washington ha presionado fuertemente a México para que combata la producción y el contrabando de fentanilo debido al gran problema de adictos y muertes por sobredosis que hay en EEUU, por lo cual, si bien es cierto que han aumentado los arrestos y decomisos de drogas, esto responde también a una necesidad política y comercial del Gobierno, que es tener una buena relación con la Casa Blanca", añadió.

