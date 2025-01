https://noticiaslatam.lat/20250102/sheinbaum-sobre-cooperacion-con-eeuu-en-lucha-contra-narco-colaboramos-pero-no-nos-subordinamos-1160194561.html

Sheinbaum sobre cooperación con EEUU en lucha contra narco: "Colaboramos, pero no nos subordinamos"

Sheinbaum sobre cooperación con EEUU en lucha contra narco: "Colaboramos, pero no nos subordinamos"

La mandataria mexicana indicó que este lazo para luchar contra el narcotráfico, especialmente el trasiego de fentanilo, se tiene por razones humanitarias."Son más de 100.000 personas que fallecen por sobredosis de fentanilo [en el territorio estadounidense], cosa que no ocurre en México. Vamos a colaborar en todo lo que esté en nuestras manos para que [frene] esta crisis sanitaria que están teniendo [en EEUU]. Nuestra visión es que no solamente [se trata] de la detención de quienes se dedican a esto", expresó.De igual manera, Sheinbaum hizo referencia al reportaje del diario estadounidense The New York Times (NYT), donde supuestamente se muestran sitios en los que se elaboraría fentanilo. El texto ya fue desmentido por el Gobierno de México."Tenemos que denunciar cuando hay una visión [errónea] de que el fentanilo se cocina en casas del centro de Culiacán [ciudad de Sinaloa, en el norte de México], por personas que salen en un video del NYT que no tienen protección y que se atreven a decir que ya desarrollaron mecanismos donde no les afecta la droga", aclaró.Los comentarios de Sheinbaum se dan después de que el próximo presidente de EEUU abriera la posibilidad de declarar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.En 2023, los republicanos Lindsey Graham y John Kennedy, anunciaron que presentarían un proyecto de ley para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).Según los legisladores, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra estos grupos criminales, como autorizar que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.

