Citlalli Hernández: "Hoy es el momento en México en el que más mujeres estamos tomando decisiones"

Por primera vez en su historia, México tiene una presidenta. Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde su llegada al más alto rango político del país impulsó la creación de una nueva dependencia: la Secretaría de las Mujeres, una instancia que surge a partir de la unión del Instituto de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Sputnik platicó con Citlalli Hernández, titular de esta nueva dependencia —que comenzó funciones apenas el pasado 1 de enero— sobre cómo ha sido el proceso para arrancar esta nueva dependencia, los primeros pasos de la misma y la importancia de que en México exista una institución como ésta. "Los asuntos de las mujeres son asuntos de Estado"La primera secretaria de las Mujeres sentencia que el país latinoamericano es "un ejemplo a nivel mundial" en materia de paridad, pero este logro, abunda, no es producto de la casualidad ni de las concesiones, sino de varias luchas gracias a las cuales se han ganado derechos hoy consagrados. "Hoy es el momento en México en el que más mujeres estamos tomando decisiones, pero históricamente el tema de las mujeres se ha visto como un tema aislado, como un asunto de mujeres para mujeres y no como un asunto del 50% de la población", señala. En ese sentido, destaca Hernández, el hecho de que México gobierne una mujer da una dimensión distinta a la forma en la se abordan los asuntos en materia de género. La funcionaria pondera además que pese a que las acciones a favor de las mujeres han llegado tarde, el arribo de Sheinbaum al Ejecutivo resulta histórico por la atención que brinda a este rubro. "Ni un minuto que perder"Hernández indica que echar a andar una nueva secretaría fue un reto, en un primer momento, por "los ritmos de la Administración pública". En ese sentido, explica que su entrada en funciones dependía de dictámenes, autorizaciones y diálogos con las instituciones involucradas en crear las reformas necesarias para articular legalmente una nueva dependencia federal. Así, la Secretaría de las Mujeres comenzó a operar con el compromiso de cumplir, en un principio, con dos objetivos planteados desde la Presidencia: garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres y acelerar ese proceso. También se busca mediante dicha cartera prevenir y combatir la violencia, esto a través de reformas que involucran a las fiscalías y a al Poder Judicial para que tengan perspectiva de género. De acuerdo con Hernández, desde la Secretaría de las Mujeres se tiene el compromiso de que el trabajo sea territorial; es decir, que sea una dependencia cercana a la población por lo que el enfoque de trabajo ha cambiado. Los primeros pasos Desde la Secretaría de las Mujeres se creó recientemente el Programa de Atención Integral y de Bienestar, con lo que, explica la titular, se le da vida a los Centros LIBRE, espacios creados para la prevención de la violencia de género, así como la orientación y canalización de las víctimas. "[Se brinda] atención jurídica, psicológica, pero que a la vez también es un espacio donde las mujeres encuentran talleres, capacitaciones, el aprendizaje de un oficio, etcétera, y bueno, con este nuevo programa y la reorientación de ese presupuesto, tenemos hoy en operación 678 Centros LIBRE", destaca.Citlalli Hernández explica para la construcción de estos espacios se buscó una fórmula para definir su ubicación partiendo de la premisa de beneficiar, en primera instancia, a los sectores más vulnerables. "El tiempo de mujeres no es una exclusión de los hombres"La titular de la Secretaría de las Mujeres apunta que es necesario que los trabajos a favor de las mujeres vengan acompañados de un cambio cultural y social, por lo que es necesario que "se entienda con mucha claridad que históricamente no ha sido un tiempo de mujeres, que las mujeres venimos luchando, resistiendo, combatiendo obstáculos que nos cuesta doble o triple, mucho más ejercer cualquiera de nuestros derechos". De acuerdo con la secretaria, es necesario el trabajo en conjunto de toda la población, pues señala que en un contexto global en donde hay avances de los gobiernos de ultraderecha que llegan con discursos y políticas en contra de las mujeres, es esencial que los derechos y la perspectiva de género sean abrazados por la sociedad. Ante ello, Hernández destaca que tiene que haber una gran discusión del porqué las sociedades han crecido de manera desigual para llegar un pleno entendimiento de las problemáticas en materia de género.

