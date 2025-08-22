Secretaria de Desarrollo Territorial de México: "la vivienda es vida, hábitat y marca nuestro rumbo" | Video

https://noticiaslatam.lat/20250822/secretaria-de-desarrollo-territorial-de-mexico-la-vivienda-es-vida-habitat-y-marca-nuestro-rumbo-1165651066.html

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de México, Edna Elena Vega Rangel, detalla en entrevista exclusiva para... 22.08.2025

Al igual que varias políticas públicas que se impulsan desde la actual Administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, esta estrategia pretende llegar a los sectores más vulnerables del país y dotar de un hogar a quienes históricamente no han podido ejercer este derecho, explica la funcionaria. Socióloga de profesión, Vega Rangel destaca que tener acceso a un hogar digno va más allá del simple acto de habitar un espacio. "La vivienda es uno de los ejes en cualquier sociedad, que va generando modos de urbanización y de ocupación del espacio. El cómo se dé, si es planeada, no planeada, legal o irregular, marca el futuro de esos espacios urbanos", afirma.Viviendas sociales para los mexicanos De acuerdo con la funcionaria mexicana, el Programa de Vivienda para el Bienestar nació durante la campaña rumbo a la Presidencia de la actual mandataria del país latinoamericano, quien, asevera Vega Rangel, ideó y diseñó el plan para construir más de 1.000.000 de casas para quienes cuenten con menos recursos.Además, la iniciativa considera 1.500.000 de mejoramientos y ampliaciones, así como 1.000.000 de escrituras. "El Programa de Vivienda para el Bienestar no solo es la construcción de viviendas", agrega.Sobre los principios en los que se basa esta estrategia, la titular de la Sedatu abunda que el centro es la atención de las necesidades de la población que más lo requiere: quienes no tienen seguridad social y aquellos que ganan menos de dos salarios mínimos al mes.Aunado a los beneficios sociales que conlleva la construcción de vivienda social, Vega Rangel destaca también las ventajas económicas. Y es que, pondera, la construcción es una parte de la economía que más ramas impacta, debido a que, sumado a los pagos a proveedores y constructores, también genera oportunidades laborales."Son millones de empleos. Se calcula que por cada vivienda se generan 4,5 empleos directos más 1,5 de empleos indirectos. Es un motor fundamental de la economía", apunta. Un tercer ramo que se ve beneficiado con este programa es el ordenamiento territorial. Al respecto, la titular de la Sedatu indica que, si se construye vivienda en los lugares adecuados que estén dotados de servicios y que no estén en una zona de riesgo, "se va cambiando la percepción de la sociedad y, si lo hacemos de manera planeada, se convierte también en un elemento de ordenamiento territorial en todo el país". Un plan transversal Vega Rangel apunta que el Plan de Vivienda para el Bienestar es un proyecto que cruza varias dependencias y aristas, mientras que la Sedatu se encarga de esta conducción del mismo. Por ejemplo, para la puesta en marcha del programa se suscribieron convenios con los gobiernos estatales y en varios municipales, con la intención de invitarlos a sumarse a la iniciativa. Dichos acuerdos, abunda, consisten en dos elementos fundamentales: que sean los gobiernos locales quienes aporten el terreno, así como las facilidades administrativas y fiscales para sacar adelante el plan. "Hemos tenido una respuesta verdaderamente muy optimista, porque se firmaron los 32 convenios con todas las entidades (...). Esta donación, más la reserva territorial del Gobierno federal, hacen que hoy ya se cuente con la reserva territorial necesaria para 2025 y una parte muy importante de 2026", señala. La titular de la Sedatu destaca que, sumado a los esfuerzos de la dependencia que encabeza, el Infonavit y Fovissste en este programa, está el trabajo de dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que apoya evaluando la factibilidad de agua y drenaje con cada proyecto, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que cuida que no se ocupe ningún tipo de suelo de conservación o área natural protegida."No se trata de construir por construir"La funcionaria mexicana subraya que, para el plan, es importante no solo el hecho de construir vivienda, sino de hacerla con un trasfondo social que la haga habitable. "No queremos, como decía el licenciado [Andrés Manuel] López Obrador, las cajitas de zapatos que hacen y no son habitables. Queremos que la vivienda mida, al menos, 60 metros cuadrados (...). Que los conjuntos habitacionales tengan al menos el 40% de área libre y estas dos características hacen lugares habitables, disfrutables, que son bonitos", señala. Con esta consigna como eje, el Plan de Vivienda para el Bienestar busca también generar tejido social en donde se construyan los hogares, destaca la secretaria."El gran reto es que el programa de vivienda para el Bienestar se convierta en un hito nacional", pondera.El primer año de Sheinbaum Vega Rangel también comparte con Sputnik cómo ha sido y lo que ha significado trabajar en uno de los programas clave de la Administración de la primera presidenta del país latinoamericano, así como sus impresiones sobre la llamada Cuarta Transformación. Para la Sedatu, acota, significa hacer tangible la posibilidad de cambios. "Es como haber soñado durante muchos años, durante décadas, lo que para muchos de nosotros eran utopías y hoy está en nuestras manos hacerlas realidad", apunta la funcionaria."Es la oportunidad, inmejorable, histórica, donde tenemos hoy a la primera mujer presidenta con una claridad, una firmeza, una disciplina que no es un tema de una Administración más. Es una coyuntura histórica en este país, como lo fue el licenciado López Obrador, que, sin duda, abrió brecha. Ahora es como continuar el gran camino, consolidarlo e ir para adelante (...). Es un gran honor, un gran orgullo ser parte de esta transformación", concluye.

