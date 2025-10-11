https://noticiaslatam.lat/20251011/trump-pide-echar-a-espana-de-la-otan-es-una-imposibilidad-legal-con-trasfondo-economico-senala-1167434547.html

Trump pide echar a España de la OTAN: Es una imposibilidad legal con trasfondo económico, señala analista

El 9 de octubre, durante una reunión en el Despacho Oval con el presidente finlandés Alexander Stubb, el mandatario estadounidense Donald Trump lanzó una acusación directa contra España: la calificó de rezagada en materia de gasto militar y sugirió que debería ser expulsada de la OTAN por no comprometerse con un objetivo del 5% del PIB en defensa.La reacción del Ejecutivo español se caracterizó por emitir un mensaje de tranquilidad. A través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Gobierno defendió que España es un "socio leal y de pleno derecho en la OTAN" y que continuará siéndolo. Madrid subrayó además que su estrategia de defensa no está basada únicamente en el porcentaje del PIB, sino en las capacidades efectivas con que contribuye a las misiones de la alianza atlántica.En el plano interno español, las declaraciones de Trump se han convertido en combustible para el debate político. La oposición, especialmente el Partido Popular (PP) ha utilizado el episodio para criticar al presidente Pedro Sánchez, acusándole de debilidad internacional y de poner en jaque la posición estratégica de España. Por su parte, el Gobierno trata de neutralizar la ofensiva apelando a la estabilidad diplomática y a la coherencia estratégica, mientras que los partidos de izquierda o regionalistas intentan capitalizar la narrativa de "soberanía frente a presiones externas".Más allá del ámbito político, hay un punto esencial que debilita cualquier amenaza de expulsión: la propia normativa estatutaria de la OTAN, que en su artículo 13 solo contempla la posibilidad de renuncia voluntaria de los Estados miembros a la membresía de la organización desde 1969, pero no la expulsión. Es decir, no hay base legal para plasmar la sugerencia de Trump o para dar pie a cada miembro a plantear amenazas similares.¿Cabe entonces entender la retórica de Trump como instrumento de presión política e intramuros de la alianza atlántica? La situación ha tensado la escena interna española al alimentar confrontaciones partidistas. El PP acusa a Sánchez de debilitar la posición internacional de España y de no tomarse en serio los compromisos con la OTAN. "El problema no es España, sino Sánchez", manifestó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.Las razones de pesoFrente a la narrativa centrada únicamente en el porcentaje del PIB, el Gobierno español se esfuerza por recordar el valor estratégico de España para la OTAN, así como su contribución con tropas, buques y aviones de combate a las misiones de la organización en Europa oriental. ¿Puede asumirse que Trump busca acorralar al díscolo Sánchez mediante una presión calculada?Según este analista, la resistencia de España a aumentar su gasto militar al 5% del PIB y "de manera indirecta, a financiar el complejo militar industrial norteamericano", es, a ojos de Trump, "una verdadera ofensa", pese a la marcada vocación atlantista de Pedro Sánchez y del gobernante Partido Socialista.En su valoración de los comentarios de Trump, el PP acusa a Sánchez de haber dejado a España aislada internacionalmente. "Pero esto es falso, aun en el caso de que España abandonara la OTAN", repone Egido. "Porque se reforzarían las relaciones internacionales con muchos otros países, incluidos los países europeos que son críticos con esta organización, que está inventándose un enemigo que no existe, la amenaza inminente de un ataque ruso inexistente", añade.La contribución estratégica de EspañaLa situación creada puede socavar la credibilidad de los compromisos transatlánticos, erosionados cuando el líder de la potencia hegemónica cuestiona la pertenencia de sus aliados. En este punto, el Gobierno español subraya la fiabilidad y volumen de su participación en misiones militares en Europa oriental y la zona del Báltico, donde asume un papel protagónico en la Policía Aérea del Báltico.En esta atmósfera de permanente tensión basada en razones cuestionables y riesgos innecesarios, cabe preguntarse si los ánimos contrarios a la pertenencia de España a la OTAN pueden intensificarse en este país. "Seguramente, sí", afirma este analista al respecto, que subraya la "fuerte tradición" de tales posiciones en la sociedad española. No obstante, recuerda, "ninguna fuerza política trabaja en la actualidad por la salida de España de la OTAN".Pero tal coyuntura puede no ser determinante. Así sucedió durante el referendo organizado en 1986 en España para ratificar o finalizar la permanencia del país en la OTAN (ingresó oficialmente en 1982), cuando las fuerzas políticas que abogaban por la salida no eran mayoritarias en ninguna de las cuatro regiones donde ganó "de forma aplastante" el voto negativo a seguir en la alianza (País Vasco, Cataluña, Navarra e Islas Canarias).El rédito políticoLa polémica suscitada a raíz de los comentarios de Donald Trump en el Despacho Oval se inserta en un contexto donde el Gobierno de Pedro Sánchez abraza causas que no son del gusto de Washington. La más clara, la cuestión palestina y el apoyo gubernamental a iniciativas como el embargo de armas a Israel o el apoyo al veto a este país en eventos deportivos y culturales.Este estado de las cosas, "aumenta la exasperación de Trump en contra del Gobierno de Pedro Sánchez", en expresión de Egido, que señala la necesidad del presidente español de recuperar apoyos en España "por la izquierda". "Porque esos apoyos responden al sentir popular, que está absolutamente indignado, muy movilizado y muy activo en contra del genocidio cometido por el Estado de Israel, que es un país no miembro, pero asociado a la OTAN", afirma. ¿Puede ese sentimiento alimentar también las posiciones contrarias al atlantismo?

