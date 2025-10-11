https://noticiaslatam.lat/20251011/que-le-espera-a-mexico-si-se-suspende-el-t-mec-y-se-firman-acuerdos-bilaterales-con-eeuu-1167419215.html

¿Qué le espera a México si se suspende el T-MEC y se firman acuerdos bilaterales con EEUU?

¿Qué le espera a México si se suspende el T-MEC y se firman acuerdos bilaterales con EEUU?

El 7 de octubre, el presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió que este acuerdo comercial podría acabarse pronto y, en su lugar, haría pactos bilaterales con sus socios comerciales geográficamente más cercanos."Podemos renegociarlo [el T-MEC] y eso sería bueno. O podríamos hacer diferentes acuerdos, podemos hacerlo, lo tenemos permitido. Podríamos hacer mejores tratos", declaró el mandatario desde la Casa Blanca, acompañado del primer ministro canadiense, Mark Carney.En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el pacto comercial y aseguró que su Gobierno está aclarando las distintas inconformidades que ha presentado Washington, de modo que se dijo optimista de que se logre un consenso para renegociarlo.¿Beneficio o desventaja?En entrevista para Sputnik, el maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aarón Morales Islas, afirmó que la economía del país latinoamericano está articulada en un 80% con la estadounidense a través del T-MEC, por lo cual, sustituirlo de fondo tendría diversas consecuencias que afectarían este acuerdo, con valor de más de 1,93 billones de dólares.No obstante, consideró que, si se llegara a apostar por acuerdos bilaterales, México podría tomar ventajas en temas relacionados con el nearshoring con países asiáticos, por ejemplo, aunque estos beneficios se verían en el largo, no en el corto plazo.Por otra parte, el doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional por la UNAM, Juan Carlos Barrón Pastor, indicó en una charla para este medio que un acuerdo bilateral podría beneficiar comercialmente a EEUU, pero subrayó que el tema es más bien una maniobra geopolítica.En este sentido, el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte recordó que la firma del TLCAN (después nombrado T-MEC) tenía implicaciones económicas, pero también de seguridad, algo que en el nuevo tratado que se negoció en el primer mandato de Trump se dejó prácticamente fuera, para convertirse en un diálogo estrictamente comercial."Lo que ha cambiado en toda la región de América del Norte es que se generó este pragmatismo comercial y definitivamente sí ha dado beneficios en esa materia comercial y económica", sostuvo Barrón Pastor.La industria más afectadaAmbos especialistas coincidieron en que el sector que se vería más afectado en caso de sustituir el T-MEC por acuerdos comerciales bilaterales sería el automotor, ya que tanto México como Canadá han creado cadenas de valor trinacionales.De hecho, un día después de que Trump declaró la posibilidad de suspender el T-MEC, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró en un foro privado que en las renegociaciones del acuerdo Washington buscaría establecer el ensamblaje de automóviles en territorio estadounidense."El ensamblaje de autos se realizará en Estados Unidos y Canadá, no puede hacer nada al respecto. La pregunta es: ¿qué hará Canadá en su lugar? Tienen la capacidad de atraer inversiones en tecnología, minería y otras inversiones", afirmó Lutnick.Barrón Pastor expresó que, para evitar este tipo de afectaciones, los países involucrados tendrían que trabajar en microagendas por sector, para evitar que una posible suspensión del T-MEC golpee a industrias consolidadas bajo el acuerdo trilateral.Para ello, añadió, México tendría que negociar acuerdos bilaterales con Canadá y Estados Unidos para aminorar, en lo mayor posible, un cambio así de drástico."En términos comerciales, México puede tener un tratado bilateral con cada uno de los países, como los que tiene con otras naciones. En ese sentido, yo no lo veo arriesgado para México", expuso el experto.En este sentido, Morales Islas refirió que, un elemento central en caso de reestructurar profundamente el T-MEC sería la negociación de los aranceles, y lo relacionado con la resolución de controversias entre los Estados, un punto que, incluso actualmente, llega a generar fricciones entre estas naciones.¿Qué futuro le espera al T-MEC?Los expertos consultados por Sputnik estimaron poco probable que se aplique la medida de apostar por acuerdos bilaterales en lugar de uno trilateral, principalmente por los distintos procesos jurídicos y legislativos que implica para cada país llegar a esta resolución.No obstante, también coinciden en que, lo que sí es muy probable, es que se renegocien varios de los puntos del acuerdo trilateral, siendo EEUU el actor que busque sacar la mayor ventaja de entre los tres países.En este sentido, Barrón Pastor dijo que el anuncio de EEUU de cambiar el acuerdo trilateral por pacto bilateral es más una estrategia de negociación y presión que ya ha implementado esta Administración, por ejemplo, en el tema de imposición de aranceles."Sí, habrá un nuevo acuerdo, y hay muchos sectores de la economía que quieren mejorar los mecanismos de interdependencia, pero también Trump está intentando hacer la negociación lo más favorable para él, para lo que él cree que es [mejor] para EEUU", concluyó.

