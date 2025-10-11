México borra un sitio web que albergaba datos relevantes sobre la educación en el país

Con ello desapareció la información recopilada a lo largo de 22 años en materia de indicadores educativos, estudios y resultados diagnósticos del nivel de aprendizaje de los alumnos pertenecientes a nivel básico y media superior.Según el reporte del diario local El Universal, la eliminación del INEE ocurrió a mediados de septiembre, cuando los contenidos de ambas plataformas ya no se encontraban disponibles al público.El INEE, creado hace 22 años, iba a ser sustituido por la plataforma Mejoredu, instaurada en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Sin embargo, en diciembre de 2024 se emitió un decreto para extinguirla.Al respecto, la extitular del INEE, Sylvia Schmelkes, advirtió que, sin estas plataformas, México estará a ciegas en materia de indicadores educativos.La investigadora de la Universidad Iberoamericana señaló que, sin estos indicadores, será difícil evaluar "la problemática educativa nacional y la manera como venía evolucionando", incluido los avances en la materia.Asimismo, enfatizó que la información pública es un derecho ciudadano que, además, permite hacer investigaciones relacionadas con las políticas públicas en materia de educación.En este mismo tenor se expresó el expresidente de la Junta de Gobierno del INEE, Eduardo Backhoff, quien refirió que este tipo de bases de datos nacionales "son muy apreciadas para estudiar el fenómeno educativo" en un país, aunque reconoció que "es complejo hacerlas, porque son caras y porque levantar toda esa información es muy tardado"."Me encantaría pensar que es un error o que los desaparecieron para ponerlo en otro lado, pero la cosa es que, en este momento, no se sabe qué pasó con toda esa información", declaró Backhoff.
La Secretaría de Educación Pública de México (SEP) eliminó la página del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como de la plataforma de la Comisión Nacional para la Mejora Continúa de la Educación (Mejoredu), la cual había sido creada para sustituir a la primera.
Con ello desapareció la información recopilada a lo largo de 22 años en materia de indicadores educativos, estudios y resultados diagnósticos del nivel de aprendizaje de los alumnos pertenecientes a nivel básico y media superior.
Según el reporte del diario local El Universal, la eliminación del INEE ocurrió a mediados de septiembre, cuando los contenidos de ambas plataformas ya no se encontraban disponibles al público.
El INEE, creado hace 22 años, iba a ser sustituido por la plataforma Mejoredu, instaurada en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Sin embargo, en diciembre de 2024 se emitió un decreto para extinguirla.
Al respecto, la extitular del INEE, Sylvia Schmelkes, advirtió que, sin estas plataformas, México estará a ciegas en materia de indicadores educativos.
"A mí me sorprendió muchísimo que se borrara la información porque se supone que las tareas de Mejoredu ahora pasaron a la Secretaría de Educación Pública, y con estas, la historia de esas funciones", comentó Schmelkes a El Universal.
La investigadora de la Universidad Iberoamericana señaló que, sin estos indicadores, será difícil evaluar "la problemática educativa nacional y la manera como venía evolucionando", incluido los avances en la materia.
"No sabemos si estamos avanzando o si estamos retrocediendo. No tenemos datos que nos digan si existen señales de alerta y hay que intervenir. Solo hay información que la propia SEP está sacando de cobertura", destacó Schmelkes.
En este mismo tenor se expresó el expresidente de la Junta de Gobierno del INEE, Eduardo Backhoff, quien refirió que este tipo de bases de datos nacionales "son muy apreciadas para estudiar el fenómeno educativo" en un país, aunque reconoció que "es complejo hacerlas, porque son caras y porque levantar toda esa información es muy tardado".
"Me encantaría pensar que es un error o que los desaparecieron para ponerlo en otro lado, pero la cosa es que, en este momento, no se sabe qué pasó con toda esa información", declaró Backhoff.
