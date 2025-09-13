https://noticiaslatam.lat/20250913/gobierno-de-mexico-perfila-un-presupuesto-historico-para-la-educacion-en-2026-1166428858.html

Gobierno de México perfila un "presupuesto histórico" para la educación en 2026

Sputnik Mundo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México informó que se destinarán 1,1 billones de pesos (alrededor de 59.652 millones de dólares) del presupuesto de... 13.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-13T06:32+0000

2025-09-13T06:32+0000

2025-09-13T08:47+0000

américa latina

claudia sheinbaum

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

educación

inversión pública

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0d/1166428962_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_165c179e59a513afd50c0c281bb9686d.jpg

Añadió que habrá aumento en todos los programas del sector, incluida la beca Rita Cetina, para los estudiantes del nivel básico y alcanzar a 21,6 millones de becarios.Adicionalmente, Delgado señaló que, en 2026, el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llegará a 2.887 millones de dólares, mientras que para el Instituto Politécnico Nacional será de 1.204 millones de dólares.Por su parte, la presidenta Sheinbaum dijo que se trata de una inversión educativa que se traducirá en más recursos para la educación básica, media superior y superior."Decían 'gasto en educación'. Nosotros le llamamos 'inversión educativa', inversión en educación, porque no es un gasto, es una inversión. Entonces, este año estamos dando más recursos a educación básica, más recursos a educación media superior y más recursos a educación superior. Más recursos a becas y más recursos a mejoramiento de la infraestructura educativa, a escuelas. Ese es el programa completo", comentó.

méxico

claudia sheinbaum, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), educación, inversión pública