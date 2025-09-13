Mundo
Gobierno de México perfila un "presupuesto histórico" para la educación en 2026
Gobierno de México perfila un "presupuesto histórico" para la educación en 2026
La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México informó que se destinarán 1,1 billones de pesos (alrededor de 59.652 millones de dólares) del presupuesto de...
américa latina
claudia sheinbaum
méxico
universidad nacional autónoma de méxico (unam)
educación
inversión pública
Añadió que habrá aumento en todos los programas del sector, incluida la beca Rita Cetina, para los estudiantes del nivel básico y alcanzar a 21,6 millones de becarios.Adicionalmente, Delgado señaló que, en 2026, el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llegará a 2.887 millones de dólares, mientras que para el Instituto Politécnico Nacional será de 1.204 millones de dólares.Por su parte, la presidenta Sheinbaum dijo que se trata de una inversión educativa que se traducirá en más recursos para la educación básica, media superior y superior."Decían 'gasto en educación'. Nosotros le llamamos 'inversión educativa', inversión en educación, porque no es un gasto, es una inversión. Entonces, este año estamos dando más recursos a educación básica, más recursos a educación media superior y más recursos a educación superior. Más recursos a becas y más recursos a mejoramiento de la infraestructura educativa, a escuelas. Ese es el programa completo", comentó.
Gobierno de México perfila un "presupuesto histórico" para la educación en 2026

06:32 GMT 13.09.2025 (actualizado: 08:47 GMT 13.09.2025)
La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México informó que se destinarán 1,1 billones de pesos (alrededor de 59.652 millones de dólares) del presupuesto de egresos para el próximo año a dicho rubro, lo que representa un incremento de 7,1% en términos nominales y de 3,4% en términos reales respecto a 2025.

"Estamos muy contentos porque es uno de los presupuestos que más aumenta, junto con bienestar y salud", aseguró Mario Delgado, titular de la SEP, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. "Es un presupuesto histórico", aseguró.

Añadió que habrá aumento en todos los programas del sector, incluida la beca Rita Cetina, para los estudiantes del nivel básico y alcanzar a 21,6 millones de becarios.
Adicionalmente, Delgado señaló que, en 2026, el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llegará a 2.887 millones de dólares, mientras que para el Instituto Politécnico Nacional será de 1.204 millones de dólares.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum dijo que se trata de una inversión educativa que se traducirá en más recursos para la educación básica, media superior y superior.
"Decían 'gasto en educación'. Nosotros le llamamos 'inversión educativa', inversión en educación, porque no es un gasto, es una inversión. Entonces, este año estamos dando más recursos a educación básica, más recursos a educación media superior y más recursos a educación superior. Más recursos a becas y más recursos a mejoramiento de la infraestructura educativa, a escuelas. Ese es el programa completo", comentó.
