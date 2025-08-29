https://noticiaslatam.lat/20250829/adolescentes-costarricenses-tienen-rezago-en-comprension-lectora-y-razonamiento-matematico-1165871591.html

Los adolescentes costarricenses tienen rezago en comprensión lectora y razonamiento matemático

De acuerdo con el Décimo Informe Estado de la Educación (EE), los estudiantes de entre 15 y 16 años tienen un vacío académico de al menos cuatro años, lo que les impide rendir de manera eficiente cuando cursan una carrera universitaria."El país está graduando estudiantes en secundaria, que apenas muestran niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático propios de tercer o cuarto grado de escuela", afirmó una de las investigadoras del informe, Jennyfer León Mena, de acuerdo con el diario local La Nación.Para realizar este informe, los investigadores evaluaron la información que se recopila a través del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), así como el nivel en el que se encuentra el país en dicha prueba y la tira de materias del sistema escolar.La prueba PISA se realiza cada tres años en todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para medir las habilidades de lectura, matemáticas y ciencias de los estudiantes de 15 años.Al analizar la información de esta prueba, encontraron un rezago importante, sobre todo que, después de cierta edad, los estudiantes ya no aprenden habilidades nuevas.El mejor año en el que Costa Rica fue mejor evaluado en la prueba PISA fue en 2009, pero para 2022 las habilidades lectoras del estudiantado bajaron un 6,32%, las matemáticas en 5,87% y las científicas en 4,42%, lo que coloca al país sudamericano como el que tiene el mayor rezago y pérdida sostenida de aprendizajes en los últimos años.Los expertos consideran que parte del problema es el modelo educativo que no prioriza el aprendizaje, a pesar de que desde 2018 el Ministerio de Educación Pública registra una baja en la cantidad de alumnos reprobados.De acuerdo con el reporte Habilidades de Comprensión Lectora de Estudiantes de Primer Ingreso de la Universidad Nacional, solo el 14% de los alumnos que entraron a Estudios Generales tienen un nivel satisfactorio de aprendizaje."Una vez finalizada la educación primaria, la población estudiantil no está adquiriendo nuevas habilidades de comprensión lectora y razonamiento matemático en niveles más altos de dificultad. Dichas habilidades son indispensables para formar lectoras y lectores competentes, así como personas con capacidad de resolver problemas", afirmó eón Mena.Entre las problemáticas que distinguen no es el temario, el cual desde 2012 está alineado con los parámetros que exige la prueba PISA, sino que este no se ve completo y temas como álgebra no se terminan de estudiar totalmente."Álgebra es la base para un montón de cosas, se utiliza mucho en la universidad, pero resulta que está para octavo año, para verse a final del año, pero no da tiempo. Llegamos a noveno sin haber visto álgebra y se ve poco. Llegamos a décimo, van a clases de Física matemática y tienen que saber resolver ecuaciones y no tienen conocimiento básico de álgebra", comentó a La Nación la docente Angie Picado Chinchilla.

