Detectan en universidades de México inconsistencias por $621 millones de 2017 a 2024
Entre 2017 y 2024, las universidades públicas del país latinoamericano tuvieron observaciones por 11.700 millones de pesos (alrededor de 621 millones de... 20.08.2025, Sputnik Mundo
Durante la entrega de la auditoría a las finanzas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el funcionario destacó la voluntad de las instituciones para aclarar el monto, parte del cual, explicó, se debe a las deficiencias metodológicas en la rendición de cuentas. Por su parte, el titular de la ASF, David Colmenares, detalló que, de cara a los retos sociales, es esencial que las autoridades educativas expliquen cómo manejaron los recursos que la sociedad les confirió. Sin embargo, precisó que la fiscalización no debe ser entendida como un medio de sanción, sino una herramienta preventiva para que las dependencias y órganos autónomos, incluidas las universidades públicas, hagan un mejor trabajo en beneficio de la sociedad. En ese sentido, el secretario general de la Anuies, Luis Armando González Placencia, reconoció que el país ha pasado de una auditoría punitiva y persecutoria a una de ayuda y prevención. En su opinión, esto "ha sido fundamental para generar los aprendizajes necesarios e ir solventando las observaciones que año con año, hay que decirlo, van disminuyendo". Además, señaló que las universidades no solo transparentan cuántos recursos reciben, en qué y cuándo los gastan, sino que dan cuenta de "una verdadera transformación" de la educación pública en el país. Así, según él, México ha pasado de preparar a profesionales a otorgar a los jóvenes una formación integral. Por su parte, los rectores solicitaron mayor presupuesto para lograr una cobertura del 55% y presentaron un plan de austeridad conformado por 30 acciones, incluidas la digitalización y el uso responsable de infraestructura y mobiliario. De acuerdo con González Placencia, todas las universidades están comprometidas con dicho programa, el cual será presentado a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.
méxico, 📈 mercados y finanzas, educación, gasto público, auditoría superior de la federación (asf), auditoría, fiscalización, cámara de diputados, claudia sheinbaum
