¿Por qué una votación en el Senado de EEUU podría cambiar las acciones de Washington sobre Venezuela?

"La vida no depende de ustedes, Venezuela no depende de ustedes señores [estadounidenses], Venezuela depende de su propio esfuerzo, de su propio amor, de su... 08.10.2025, Sputnik Mundo

Su alocución hace referencia a la información dada por la prensa norteamericana, que indicaría que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su enviado especial, Richard Grenell, "cesar inmediatamente" todos los contactos diplomáticos con el Gobierno venezolano.La reacción del mandatario venezolano subraya una cruda realidad: en medio del despliegue de sus activos militares en el Caribe, Washington ha decidido dinamitar el último canal de comunicación que le quedaba con Caracas, una movida que analistas interpretan como una peligrosa escalada en las agresiones contra la nación sudamericana.Pero, ¿qué significa realmente este suspensión de la diplomacia? ¿Es el preludio de una invasión directa o una táctica calculada para forzar una rendición? Para Michelle Ellner, experta en relaciones internacionales, esta decisión es una "apuesta por el desgaste total", explica en diálogo con Sputnik.La orden de Trump, emitida según el diario New York Times el 2 de octubre, no llega en un vacío. Se produce en un contexto de máxima presión, con despliegues militares estadounidenses en la región y una retórica que ha encendido todas las alarmas. Sin embargo, Ellner argumenta que, a pesar de la amenaza inminente, una invasión a gran escala no es el escenario más probable, debido a sus enormes costos. "Una operación terrestre exigiría despliegues logísticos masivos, un sostenimiento prolongado de tropas y una reconstrucción costosa, además de una condena internacional inmediata, resistencia popular y tensiones con aliados regionales y globales", explica. En su lugar, la experta vislumbra un panorama de "coerción escalonada y control indirecto": operaciones limitadas, ataques selectivos o acciones encubiertas que son "más rentables políticamente y alimentan al complejo militar-industrial sin asumir los costos de una ocupación total".Los grandes temas sobre la mesaUno de los aspectos más graves de esta nueva escalada es su impacto potencial en la en Venezuela, cuyo aparato económico y sociedad apenas comienzan a recuperarse luego de más de una década de medidas coercitivas unilaterales.Ellner, quien ha trabajado extensamente documentando los efectos de las sanciones, reconoce la extraordinaria capacidad de resistencia del pueblo venezolano. No obstante, la activista lanza una advertencia: "Una nueva escalada militar y el cierre del canal diplomático pondrían todo eso en riesgo. Las agresiones externas destruyen lo que más costó recuperar: la estabilidad mínima en servicios, transporte y abastecimiento, y reactivan el miedo, la inflación y el sobrecumplimiento financiero".Citando investigaciones publicadas en prestigiosas revistas como The Lancet, Ellner recuerda que las sanciones ya han incrementado "la mortalidad evitable a niveles comparables, e incluso superiores, a los de un conflicto armado". Con la puerta del diálogo cerrada con llave por Washington, no solo se prolongaría este escenario de sufrimiento, sino que se agravaría. "Venezuela ha aprendido a resistir, pero resistir no es lo mismo que vivir y una nueva ofensiva, militar o financiera, amenaza con deshacer años de esfuerzo colectivo", pondera.La estrategia venezolana ante los embatesAnte este escenario de máxima presión, ¿cuál debe ser la estrategia inmediata de Caracas? "La prioridad del Gobierno venezolano debe ser evitar la provocación que Washington está buscando y ganar terreno político", especialmente explica Ellner.En su opinión, Venezuela debe mostrar al mundo que no es la amenaza, sino la nación amedrentada, y llevar ese mensaje con fuerza a foros multilaterales como la ONU, la CELAC y ante los países del Sur Global.Esto no significa, advierte, descuidar la defensa. "La cooperación técnica y defensiva con aliados como Rusia, Irán o China es legítima", afirma, pero con una crucial salvedad: "Siempre que no se use de forma que alimente la narrativa de 'amenaza regional'". "Disuadir sin provocar y desenmascarar el doble estándar estadounidense" sería la estrategia ideal, de corte dual, añade la especialista.¿Una posible solución?En medio de este complejo panorama, surge una brecha a la paz desde el propio corazón del poder estadounidense: el Senado (cámara alta). Ellner detalla la crucial importancia de una próxima votación sobre la War Powers Resolution (Resolución de Poderes de Guerra)."La votación en el Senado sobre dicha resolución es fundamental porque, por primera vez, tanto demócratas como republicanos están cuestionando la autoridad del presidente para lanzar ataques en el Caribe, incluyendo contra Venezuela, sin autorización del Congreso", expone.Este inusual consenso bipartidista, subraya, es el "resultado directo de la presión de muchas organizaciones, movimientos de paz y grupos de base que han denunciado las violaciones al derecho internacional y el riesgo de una nueva guerra en América Latina". Aunque la resolución podría no aprobarse en su totalidad, su mero debate envía un potente mensaje político: "El Congreso no está dispuesto a dar un cheque en blanco a Trump", asegura la especialista. La experta aclara que esta cautela no nace de una súbita preocupación humanitaria, sino del "costo político de seguir respaldando operaciones ilegales o una guerra impopular en año electoral".Incluso en el electorado, hay un rechizo palpable a la confrontación. Ellner cita datos reveladores: "Incluso en Miami-Dade, donde vive una de las comunidades venezolanas más pro-Trump del país, la mayoría de los votantes rechaza un [conflicto] y un cambio gubernamental (...). 42% se opone a usar al Ejército estadounidense para [estos fines]. Apenas 35% está a favor". Esta estadística es un poderoso indicador de que el pueblo estadounidense, y una parte significativa de los venezolanos que viven en la nación norteamericana, está "cansada de conflictos y engaños". Por ello, la activista concluye que "la presión social y electoral debe obligarlos a repensar hasta dónde están dispuestos a seguir a Trump en una nueva aventura militar contra Venezuela".

