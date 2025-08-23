https://noticiaslatam.lat/20250823/el-envio-de-buques-de-eeuu-a-venezuela-seria-mas-una-operacion-psicologica-que-una-amenaza-militar-1165769599.html

El envío de buques de EEUU a Venezuela sería más una "operación psicológica" que una amenaza militar real

El envío de buques de EEUU a Venezuela sería más una "operación psicológica" que una amenaza militar real

Sputnik Mundo

La información difundida recientemente sobre la presencia militar de Estados Unidos a través de buques dispersados en las aguas del Caribe, muy cerca de... 23.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-23T19:45+0000

2025-08-23T19:45+0000

2025-08-23T19:45+0000

américa latina

seguridad

nicolás maduro

venezuela

eeuu

💬 opinión y análisis

la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165785399_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3be62ba0066c0815c715ebbb237b7b8a.jpg

"Este episodio no es sino un intento de capturar titulares en medio de una ofensiva comunicacional contra Caracas, atravesada por disputa energética y reconfiguración del narcotráfico en el Caribe. Es una operación psicológica dirigida a fabricar clima: criminalizar al adversario, justificar medidas y, si se puede, habilitar acciones encubiertas", aseguró.El 18 de agosto, Reuters reportó que los destructores USS Gravely (DDG-107), USS Jason Dunham (DDG-109) y USS Sampson (DDG-102) se acercaban a las aguas venezolanas en un lapso de 36 horas para combatir a "cárteles de la droga". La agencia atribuyó la información a fuentes vinculadas al Departamento de Defensa de Estados Unidos y fue rápidamente replicada por cadenas como CNN en Español, medios digitales de Miami y cuentas en redes sociales asociadas a la oposición venezolana.La noticia se amplificó en titulares que advertían sobre una inminente "operación naval" en el Caribe, mientras en ellos se buscaba reforzar la narrativa de que Venezuela constituye una "amenaza" para la seguridad estadounidense."¿Cuál es el sentido de mover piezas que han sido exitosas contra el narcotráfico en el eje Pacífico mexicano para, supuestamente, traerlas al Caribe? No lo tiene. El único sentido es 'liberar' el área del Pacífico de una vigilancia estrecha y permitir el ingreso de las drogas de esa mafia albanesa que busca conquistar la costa oeste de Estados Unidos", añadió Majano.Contexto regionalPara el periodista, la difusión de esta versión responde a intereses más amplios que la coyuntura venezolana. "La conspiración es impulsada por quienes quieren controlar las estructuras de Gobierno. Así como hay burguesías legales que presionan por sus intereses, hay burguesías ilegales vinculadas al narcotráfico que buscan poner al Estado a su servicio, financiando candidatos o con acciones violentas", afirmó.Majano recordó que la reciente revelación del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la existencia de una "junta del narcotráfico" regional, ayuda a comprender mejor el trasfondo. El analista agregó que no se trata de fenómenos aislados. "En Ecuador, la mafia albanesa tiene más de 12 años operando. Hay una distribución geopolítica de las drogas: cocaína para la región andina–caribeña, marihuana más asociada a Estados Unidos y opio desde Asia y Medio Oriente. El cártel de los soles fue un artificio narrativo para ocultar la estructura real del negocio".Sobre la advertencia del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello de que la ultraderecha tendría "hasta septiembre" para concretar sus planes de desestabilización, Majano hizo esta reflexión:"[Washington] trabaja por resultados a corto plazo (...). Marco Rubio concentra ese rol [en temas de seguridad], pero no veo éxitos concretos: mucha bulla mediática, recompensas y persecuciones, sin impacto real en la estabilidad del Gobierno venezolano. Y hay poderes corporativos, como oficiales de la Armada, que no arriesgarán sus intereses en aventuras sin sentido", añadió.Maduro llama al alistamiento militarEn paralelo a esta campaña mediática, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un proceso de alistamiento militar en todo el país, convocado para el 23 y 24 de agosto, con el objetivo de reforzar la Milicia Bolivariana y garantizar la unión cívico-militar."Llamo a todo el pueblo de Venezuela a sumarse al proceso de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, para fortalecer la defensa integral de la patria y la paz nacional", declaró en transmisión televisada.El mandatario también sostuvo una reunión de trabajo con los cuerpos de seguridad y defensa del Estado, en la que participaron representantes de la FANB, la Milicia, la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil y cuerpos de bomberos. El encuentro estuvo orientado a reforzar los mecanismos de articulación operativa y garantizar la protección de la soberanía en el marco del Plan Nacional de Soberanía y Paz.Subrayó que "esta patria es inexpugnable" y advirtió que "nadie tocará a Venezuela", afirmando con vehemencia que "quien agrede a uno agrede a todos". Por eso insistió: "es tiempo de valentía, de juntar el esfuerzo y de poner a un lado las diferencias menores, para hablar con una sola voz, la voz de la patria".

https://noticiaslatam.lat/20250108/maduro-denuncia-que-eeuu-financia-intento-de-golpe-de-estado-contra-venezuela-1160314685.html

https://noticiaslatam.lat/20250821/la-amenaza-de-eeuu-no-se-puede-dejar-pasar-porque-es-a-toda-la-soberania-de-america-latina-afirma-1165698374.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

seguridad, nicolás maduro, venezuela, eeuu, 💬 opinión y análisis, la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela