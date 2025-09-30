https://noticiaslatam.lat/20250930/un-tema-y-una-fuerte-division-por-que-venezuela-esta-en-el-centro-de-debate-dentro-del-gabinete-de-1167016665.html

Un tema y una fuerte división: ¿Por qué Venezuela está en el centro de debate dentro del gabinete de Trump?

Un tema y una fuerte división: ¿Por qué Venezuela está en el centro de debate dentro del gabinete de Trump?

30.09.2025

Esta declaración, realizada a la cadena CBS, no solo contradice abiertamente la narrativa de máxima presión liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, sino que desnuda el conflicto sordo entre facciones que define el verdadero enfoque de Washington hacia Caracas.Bajo la superficie aparentemente monolítica de la política exterior de EEUU hacia Venezuela, se libra una batalla silenciosa, pero feroz, entre grupos de poder con visiones antagónicas. Al menos esa parece ser la compleja radiografía que ofrece la politóloga y experta en geopolítica Betzabeth Aldana Rivas, quien analiza para Sputnik las pugnas internas que, desde el gabinete del presidente Donald Trump, perfilan el destino de las relaciones bilaterales.Un gabinete de coaliciónAldana Rivas describe al Gobierno estadounidense como un "gabinete de coalición, donde cada anillo, uno más cercano y otros más alejados a [Donald] Trump, están representados por distintos grupos o sujetos políticos, cuyos intereses son diversos". En este tablero de ajedrez geopolítico, dos figuras emergen con roles cruciales: Marco Rubio y Richard Grenell.La elección de Marco Rubio como secretario de Estado, según la analista, no fue casualidad. "Él inicia siendo designado en dicha responsabilidad por un pacto político de la Administración anterior, por su rol dentro de la comisión de Inteligencia y Contrainteligencia en el Senado (cámara alta), y cómo él contuvo esas acusaciones en contra de Trump en esa ocasión", detalla.Este "favor político", pagado con una de las carteras más significativas, colocó a un actor con una trayectoria marcadamente antagónica hacia Venezuela en una posición de poder excepcional.Sin embargo, el verdadero punto de inflexión subraya Aldana Rivas, llegó cuando Rubio asumió un doble rol. "Rubio ha surfeado las distintas olas dentro de [EEUU], para luego llegar al doble rol que tiene ahora que es secretario de Estado y también es consejero interino de Seguridad Nacional. Eso, por supuesto, le da otro margen de acción dentro de las políticas exterior de EEUU", ponderó la experta.Frente a Rubio se encuentra el "primer anillo" del mandatario estadounidense, representado por Richard Grenell, el enviado especial. Él es "uno de los enviados especiales de Donald Trump, que tiene acceso directo [al presidente], que es de su más amplia confianza, es el que tiene comunicación directa con él". Esta proximidad al jefe de Estado le otorga un peso significativo aunque, burocráticamente, su influencia puede verse limitada por la maquinaria que Rubio controla desde el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.Actores burocráticos y contención de opción militarEn este escenario de tensiones, la "opción militar" explícita parece haber perdido protagonismo, pero no ha desaparecido del radar. Aldana Rivas identifica a actores dentro de la burocracia estatal que actúan como factores de contención. Aquí introduce a una figura clave en la acción, aunque públicamente no sea tan visible: Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de EEUU."[La funcionaria] también ha tenido un rol de bajo perfil, pero que [se visibilizó] por el periódico New York Times, donde salió una publicación donde se hablaba de que ella había restringido uno de los informes de las conversaciones entre el presidente Nicolás Maduro y Richard Grenell [en el] que, justamente, Marco Rubio no podía tener acceso a ese informe como consejero de Seguridad Nacional", recuerda. "Habla mucho de estos subgrupos tratando de contener situaciones alrededor de Donald Trump para evitar, digamos, que esa estrategia de injerencia, de opción militar, no se lleve a cabo por ahora", pondera la especialista.Este pulso interno revela que, si bien figuras como Rubio y Stephen Miller "están empujando para que esa opción se lleve a cabo", existen mecanismos y actores dentro del propio establishment de seguridad que, por ahora, ejercen una influencia moderadora. Los intereses económicos estratégicosA menudo se habla de un consenso bipartidista en Washington respecto a Venezuela. No obstante, la experta sugiere que esto es condicional y depende de la cohesión interna del partido en el poder. La fractura dentro del Partido Republicano, evidenciada por las pugnas entre las facciones de Rubio y Grenell, complica la formación de un frente unificado. Esta falta de homogeneidad, según Aldana Rivas, se refleja en las "recientes declaraciones de Richard Grenell y todo lo que se hace desde la Secretaría de Estado", mostrando una fuerza política en la que sus subdivisiones imponen una orientación de política exterior errática y llena de tensiones internas.Trascendiendo la retórica ideológica, Aldana Rivas introduce el concepto de "Globalistán" para referirse a la red de intereses transnacionales que influyen decisivamente en la política hacia Venezuela. En el centro de esta pugna, se encuentran los hidrocarburos venezolanos, un recurso de valor estratégico global."En este caso, los intereses económicos son estratégicos, porque estamos hablando de los hidrocarburos, que es un recurso sumamente importante para el día a día del planeta", precisa.La analista detalla las tres características clave que hacen de Venezuela un actor predominante: "Primero, tenemos las reservas más grandes del planeta. Segundo, tenemos todo el catálogo completo de tipos de petróleo del mundo, desde el liviano hasta el extrapesado. Y tercero, nuestra ubicación geográfica. Aparte, el petróleo no está concentrado en un solo espacio; está de punta a punta, prácticamente", menciona.Estos factores, según la experta, demuestran que la visión de la Casa Blanca va más allá de lo evidente."Y eso es clave en la pugna que hay entre las facciones políticas en Washington; choca todo, en cuanto a la definición de la política clara hacia Venezuela. Esta confrontación entre los intereses corporativos energéticos, así como las agendas ideológicas de figuras como Rubio, define en gran medida la disputa interna", concluye.

