La UE amenaza al Reino Unido con imponer aranceles "devastadores"

La UE amenaza al Reino Unido con imponer aranceles "devastadores"

Solo unos meses después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, prometiera restablecer las relaciones con Bruselas y ante el temor de que una... 08.10.2025, Sputnik Mundo

En ese contexto, según informa The Telegraph, los productores de acero británicos advirtieron que también se verán afectados por las tarifas, que incluso podrían ser fatales para algunas empresas. The Telegraph señala que la disputa "será considerada una vergüenza" para Starmer, luego de que, en mayo, hizo fuertes concesiones en materia de pesca y migración juvenil para mejorar las relaciones con Bruselas. Además, podría representar un nuevo revés a los intentos del primer ministro británico por revitalizar la industria nacional, en momentos en que los fabricantes de acero y autos ya han sido afectados por los aranceles de Estados Unidos.Pero no solo eso: los aranceles de la UE podrían causar mucho más daño que los de la Casa Blanca, dice el medio, toda vez que, a diferencia del acero enviado al bloque, solo el 7% de las exportaciones británicas de acero se destinan al país norteamericano. El medio precisa que las nuevas tarifas de la UE impondrán aranceles del 50% a diversos productos de acero importados, una vez que superen la cuota establecida en los niveles de 2013.Además, dice el medio, las empresas británicas temen que los altos aranceles impulsen a los exportadores a desviar una mayor parte de su acero al Reino Unido, algo que debilitaría aún más a la industria nacional. En ese contexto, los funcionarios están trabajando para conseguir exenciones para las empresas británicas, al tiempo que las empresas siderúrgicas presionan al Gobierno para que imponga restricciones más severas a las importaciones extranjeras fuera de la UE. Por ahora, Starmer aseguró que el impuesto es inferior a los gravámenes de 50% impuestos a muchos países más. No obstante, el medio británico señala que el primer ministro no ha cumplido su promesa de negociar aranceles cero.

