Golpe arancelario: las ventas del Reino Unido a EEUU caen a su nivel más bajo en 3 años

Las exportaciones de bienes del Reino Unido a Estados Unidos cayeron más de un 13% interanual en el segundo trimestre de 2025, alcanzando un mínimo de tres años, reportó la Cámara de Comercio Británica.
"Este fue el primer trimestre completo de los aranceles 'recíprocos' de EEUU, que añaden un 10% adicional a la mayoría de los sectores del Reino Unido, desde la alimentación y las bebidas hasta los productos químicos. El efecto de estos mayores costes se está haciendo evidente, con los niveles más bajos de exportaciones de bienes a EEUU en tres años", reportó el organismo en un comunicado.
En términos absolutos, las exportaciones de productos británicos disminuyeron en 2.000 millones de libras (2.700 millones de dólares).
En junio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo comercial entre Washington y Londres, lo que convirtió al Reino Unido en el primer país en firmar un acuerdo con EEUU.
Como resultado, los aranceles estadounidenses sobre algunos productos británicos se redujeron al 10%, mientras que sobre otros se eliminaron por completo. Sin embargo, aún no se han determinado los términos del acuerdo relativos a la exportación de acero y aluminio británicos a EEUU, y estos productos están sujetos a aranceles del 25%.