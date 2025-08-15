https://noticiaslatam.lat/20250815/golpe-arancelario-las-ventas-del-reino-unido-a-eeuu-caen-a-su-nivel-mas-bajo-en-3-anos-1165499594.html

Golpe arancelario: las ventas del Reino Unido a EEUU caen a su nivel más bajo en 3 años

Golpe arancelario: las ventas del Reino Unido a EEUU caen a su nivel más bajo en 3 años

Las exportaciones de bienes del Reino Unido a Estados Unidos cayeron más de un 13% interanual en el segundo trimestre de 2025, alcanzando un mínimo de tres...

En términos absolutos, las exportaciones de productos británicos disminuyeron en 2.000 millones de libras (2.700 millones de dólares).En junio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo comercial entre Washington y Londres, lo que convirtió al Reino Unido en el primer país en firmar un acuerdo con EEUU.Como resultado, los aranceles estadounidenses sobre algunos productos británicos se redujeron al 10%, mientras que sobre otros se eliminaron por completo. Sin embargo, aún no se han determinado los términos del acuerdo relativos a la exportación de acero y aluminio británicos a EEUU, y estos productos están sujetos a aranceles del 25%.

