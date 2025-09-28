Mundo
Perú prevé lograr superávit comercial para 2025 en medio de tensiones comerciales
Perú prevé lograr superávit comercial para 2025 en medio de tensiones comerciales
28.09.2025
Según las autoridades peruanas, el superávit es resultado de un incremento en las ventas y los precios del cobre, el oro y el zinc, que conforman parte medular de su portafolio de exportaciones. Los productos de esta nación se exportan principalmente a los mercados de China, EEUU, Canadá, la India y Suiza, según el Observatorio de Complejidad Económica.Perú también espera que el superávit comercial sea de 32.000 millones de dólares para 2026. Hace unas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas proyectó que la economía peruana crecerá un 3,2% en promedio entre 2026 y 2029, gracias a inversiones mineras estimadas en 8.600 millones de dólares en ese periodo. Dicho crecimiento, dijo el Ministerio, "favorecerá la generación de empleo y el incremento del consumo de los hogares, en un contexto de estabilidad de precios, expectativas empresariales en recuperación y condiciones de financiamiento favorables".
Perú prevé lograr superávit comercial para 2025 en medio de tensiones comerciales

06:02 GMT 28.09.2025
El puerto de Chancay en Perú
El puerto de Chancay en Perú - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Guadalupe Pardo
A pesar del complejo momento que vive el mundo debido a los aranceles de Estados Unidos, el Banco Central de Reserva del Perú tiene contemplado que, al cierre de este año, el país logre un superávit comercial histórico de 30.000 millones de dólares.
Según las autoridades peruanas, el superávit es resultado de un incremento en las ventas y los precios del cobre, el oro y el zinc, que conforman parte medular de su portafolio de exportaciones.
Los productos de esta nación se exportan principalmente a los mercados de China, EEUU, Canadá, la India y Suiza, según el Observatorio de Complejidad Económica.
Perú también espera que el superávit comercial sea de 32.000 millones de dólares para 2026.
Perú garantiza tres años de crecimiento económico - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2025
Perú "garantiza tres años de crecimiento económico"
23 de septiembre, 18:29 GMT
Hace unas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas proyectó que la economía peruana crecerá un 3,2% en promedio entre 2026 y 2029, gracias a inversiones mineras estimadas en 8.600 millones de dólares en ese periodo.
Dicho crecimiento, dijo el Ministerio, "favorecerá la generación de empleo y el incremento del consumo de los hogares, en un contexto de estabilidad de precios, expectativas empresariales en recuperación y condiciones de financiamiento favorables".
