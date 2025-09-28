https://noticiaslatam.lat/20250928/peru-preve-lograr-superavit-comercial-para-2025-en-medio-de-tensiones-comerciales-1166931918.html

Perú prevé lograr superávit comercial para 2025 en medio de tensiones comerciales

Perú prevé lograr superávit comercial para 2025 en medio de tensiones comerciales

A pesar del complejo momento que vive el mundo debido a los aranceles de Estados Unidos, el Banco Central de Reserva del Perú tiene contemplado que, al cierre... 28.09.2025, Sputnik Mundo

Según las autoridades peruanas, el superávit es resultado de un incremento en las ventas y los precios del cobre, el oro y el zinc, que conforman parte medular de su portafolio de exportaciones. Los productos de esta nación se exportan principalmente a los mercados de China, EEUU, Canadá, la India y Suiza, según el Observatorio de Complejidad Económica.Perú también espera que el superávit comercial sea de 32.000 millones de dólares para 2026. Hace unas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas proyectó que la economía peruana crecerá un 3,2% en promedio entre 2026 y 2029, gracias a inversiones mineras estimadas en 8.600 millones de dólares en ese periodo. Dicho crecimiento, dijo el Ministerio, "favorecerá la generación de empleo y el incremento del consumo de los hogares, en un contexto de estabilidad de precios, expectativas empresariales en recuperación y condiciones de financiamiento favorables".

