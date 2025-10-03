https://noticiaslatam.lat/20251003/viaje-de-urgencia-milei-envia-a-su-ministro-de-economia-para-concretar-el-swap-con-eeuu-1167152904.html

"Viaje de urgencia": Milei envía a su ministro de Economía para concretar el 'swap' con EEUU

"Viaje de urgencia": Milei envía a su ministro de Economía para concretar el 'swap' con EEUU

03.10.2025

El Gobierno argentino busca acelerar la concreción del respaldo financiero de Estados Unidos para calmar el tembladeral económico en el cual quedó sumido el país austral. Javier Milei envió a Washington su ministro de Economía, Luis Caputo, para reunirse con Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano que, tras un contundente apoyo inicial, el jueves matizó el rescate financiero ofrecido a Buenos Aires: "No vamos a poner dinero en Argentina", declaró textualmente el funcionario.El viaje de urgencia se inscribe en un escenario por demás sensible: tras las declaraciones de Bessent, volvieron a caer bonos y acciones argentinas, se disparó nuevamente el Riesgo País y se recrudecieron las presiones cambiarias, forzando una nueva intervención indirecta del Ejecutivo. Es que la aclaración del alto funcionario norteamericano contrasta directamente con lo que había expuesto apenas siete días antes, cuando prometió hacer "lo que sea necesario" para ayudar al Gobierno de Milei.De este modo, el respaldo financiero se limitaría a un swap —intercambio de monedas— por hasta 20.000 millones de dólares, similar al que Buenos Aires mantiene actualmente con China. Así, quedaría a priori descartado un crédito "stand by" como el que deslizó el propio Bessent en un extenso texto publicado en su cuenta de X.La Casa Rosada confía en conseguir un desembolso concreto cuanto antes. Si bien un swap no es lo mismo que un préstamo —dado que la disposición de las divisas no es igual de "libre" para el uso del Gobierno—, un anuncio preciso desde Washington traería un oasis de estabilidad para calmar el tembladeral financiero en el que quedó sumido la economía argentina.En el transcurso de los últimos 14 días, la Casa Rosada dispuso una serie de medidas para contener las presiones cambiarias. Con la intervención directa en el mercado —vendiendo dólares de las arcas públicas— y la restricción al libre acceso a las distintas cotizaciones del tipo de cambio, el Gobierno comenzó su apuesta por evitar un salto devaluatorio antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.Señales contradictoriasSegún el experto, la coyuntura forzó al Ejecutivo a apurar el anuncio concreto de la Casa Blanca. "El Gobierno viene gastando bastante pólvora en tratar de contener al dólar subiendo las tasas de interés y emitiendo bonos: todo lo que configura grandes presiones para después de las elecciones. Las alternativas que le quedan es empezar a utilizar los depósitos de los ahorristas, el viaje es para evitar eso", destacó.La mirada en torno al grado de incertidumbre en el cual está inmersa la Argentina es compartida por Jorge Carrera, exdirector del Banco Central del país austral. Consultado por Sputnik, el exfuncionario consideró que "ya no parece alcanzar con señales y gestos: Milei necesita que Estados Unidos oficialice un acuerdo para llevar calma en un momento muy delicado. Es un viaje de urgencia".De acuerdo al economista, la concreción del swap ayudaría a la Administración Milei a atravesar con calma la tensión previa a las elecciones. "Está claro que esto no es una solución, pero sí disminuiría la incertidumbre financiera. La pregunta es cómo reaccionará el Gobierno después del resultado electoral, porque ahí sí se acumularán cada vez más presiones", destacó.La apuesta geopolíticaEn caso de concretarse, el acuerdo con Estados Unidos no estará exento de un fuerte contenido geopolítico, tal como explicó el propio presidente argentino durante una entrevista televisiva.En ese marco, emergen interrogantes en torno al grado de libertad del cual dispondrá Buenos Aires para utilizar los recursos. Según Carrera, "más allá de los condicionantes que plantee Trump, hay que considerar que un swap de monedas no es lo mismo que un crédito: la activación requiere de un proceso mucho más lento, y no es tan discrecional el uso que pueda hacer el Gobierno para calmar las tensiones cambiarias".

